Стало известно, сколько должны продержаться ВСУ, чтобы орки исчерпали свой ресурс

Силы обороны могут стабилизировать свой восточный фронт, хотя это и есть сложная задача, считает Владислав Селезнев. По его словам, на поле боя основным фактором является ресурс. Правда в том, говорит эксперт, что Украина потеряла очень много времени, когда ожидала поступления помощи от американских партнеров. Именно этот фактор и привел к тому, что сейчас стабилизировать ситуацию на фронте очень сложно, добавил эксперт.

Война в Украине

При этом Селезнев подчеркнул, что для российских оккупантов чрезвычайно важен захват всей Донецкой области. Именно поэтому даже несмотря на огромные потери захватчики продолжают свое наступление на восточном участке фронта.

"Динамика непростая, поэтому мы должны четко понимать, что здесь и сейчас предопределяется весь процесс летней наступательной кампании вражеской армии",

– подчеркнул Селезнев.

Впрочем, по его словам, надо понимать, что наступательная кампания оккупантов продолжается уже семь месяцев. По его словам, на самом деле операции такого уровня длятся не более пяти месяцев. А это значит, говорит эксперт, что армия захватчика понесла не только огромные потери, но и сейчас действует на грани своих возможностей.

Селезнев считает, что Силам обороны необходимо продержаться несколько следующих недель, после этого, по его мнению, наступательный потенциал врага будет полностью истощен.

После этого, добавил эксперт, Генеральный штаб Украины будет принимать решение, каким образом Силы обороны будут действовать, где и в течение какого периода времени.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что вражеская армия установила в Украине несколько антирекордов. В частности, речь идет о потерях личного состава.



