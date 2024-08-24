Украинским военнослужащим на территориях Курской области РФ следует строить траншеи и противотанковые заграждения, заявили американские чиновники, военные и эксперты, с которыми пообщалась газета The New York Times.

ВСУ проводят Курскую операцию. Фото из открытых источников

Как пишет газета, на Курщине ВСУ пока не создали систему оборонительных траншей, не минировали местность и не обустраивали противотанковые заграждения.

"Если ВСУ не будут защищать территорию с помощью траншей и мин, то удержать территорию Курской области практически невозможно", — заявил старший вице-президент Центра стратегических и международных исследований Сет Джонс.

В то же время, один из чиновников Пентагона сказал изданию, что задержки в строительстве оборонных укреплений не означают, что у ВСУ нет планов по содержанию территории Курской области. По его словам, Украина может попытаться захватить еще больше территорий, после чего построить укрепление.

Как отмечает The New York Times, Россия потребуется от 15 до 20 бригад (не менее 50 тысяч военных), чтобы оттеснить ВСУ с Курщины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что рейтинг одобрения и доверия к Владимиру Путину в России рекордно обрушился из-за Курской операции ВСУ, свидетельствуют результаты опроса госслужбы ВЦИОМ. Отмечается, что столь сильное недельное падение соцслужба не фиксировала за все время российского вторжения в Украину. Результаты опроса показали, что рейтинг одобрения действий российского диктатора с 12 по 18 августа упал на 3,5% по сравнению с предыдущей неделей и достиг 73,6%. Уровень доверия к Владимиру Путину за этот же период снизился на 2,6% — до 78,2%.