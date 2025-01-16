Стало известно, сколько "азовцев" до сих пор находятся в российском плену

На январь текущего года в российском плену до сих пор находятся 849 бойцов 12-й бригады специального назначения НГУ "Азов", сообщил командир бригады, подполковник Денис "Редис" Прокопенко.

Украина освободила «азовца». Фото из открытых источников

"У нас есть военная честь и ответственность за наших пленных собратьев. Каждый боец бригады знает, что в российских тюрьмах освобождения ждут украинские воины, среди которых 849 бойцов "Азова", а единственный на сегодня действенный способ их возвращения домой — обмены", — рассказал Денис Прокопенко.

Он также сообщил, что время обмена 15 января из российского плена удалось вернуть одного военнослужащего "Азову".

"Обмен прошел по отдельному формату взаимной репатриации тяжелобольных пленных. Именно они должны быть в первую очередь возвращены согласно Третьей Женевской конвенции. После тяжелой 86-дневной обороны Мариуполя и длительного времени в адском российском плену наш боец наконец сможет увидеть своих родных. Россияне регулярно совершают военные преступления, расстреливая украинских военнопленных, и удерживая их в ужасных условиях. Пытки, издевательства, голод, отсутствие медицинской помощи. Боец, который вернулся сегодня, в крайне тяжелом состоянии. У него тяжелая форма открытого туберкулеза", — рассказал "Редис“.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики активно используют беспилотники на оптоволокне, тогда как в украинской армии таких дронов катастрофически не хватает, рассказал офицер ВСУ с позывным "Алекс". "Таких дронов у россиян уже очень много на Курском и Кураховском направлениях. Даже на относительно спокойном Запорожском направлении у россиян также хватает дронов на оптоволокне", — рассказал военный.