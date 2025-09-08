logo

Стало известно, сколько американцев погибли в боях за Украину
НОВОСТИ

Стало известно, сколько американцев погибли в боях за Украину

В Вооруженных силах Украины служат "несколько тысяч" американцев

8 сентября 2025, 07:12
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

За весь период полномасштабной войны в боях за Украину погибли 92 гражданина Соединенных Штатов. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "The New York Times".

Стало известно, сколько американцев погибли в боях за Украину

Граждане США воюют за Украину. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что сейчас в Музее истории Украины во Второй мировой войне проходит выставка, посвященная иностранным бойцам, которые участвуют в войне.

Руководитель экспозиции Юрий Горпинич отметил, что в Вооруженных силах Украины служат "несколько тысяч" американцев. Согласно подсчетам музея, в боях на фронте погибли по меньшей мере 92 гражданина США.

Издание также отметило, что американское правительство решительно настроено избежать любых намеков на прямое столкновение между военными США и России, и практически не помогает добровольцам.

В NYT отметили, что американская некоммерческая организация R.T. Weatherman Foundation помогает бойцам, раненым во время боевых действий в ВСУ, возвращает останки погибших солдат в США и отслеживает случаи пропавших без вести.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп заявил, что "очень скоро" проведет переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным, и что в начале недели европейские лидеры прибудут в Белый дом. Как передает портал "Комментарии", свое заявление Дональд Трамп сделал на авиабазе Andrews.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент Украины Владимир Зеленский считает, что победой Украины в войне с Россией будет ее "выживание" и именно учитывая то, что Украина продолжает существовать, несмотря на продолжение агрессии РФ, она побеждает в войне. Такое мнение украинский лидер высказал в интервью на канале ABC News.

Украинский лидер уточнил, что для российского диктатора Владимира Путина победой было бы полностью оккупировать нашу страну, но пока этого нет, то победа – на стороне Украины.




Источник: https://www.nytimes.com/2025/09/07/world/europe/ukraine-american-volunteers.html

