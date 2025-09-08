logo

BTC/USD

111166

ETH/USD

4306.48

USD/UAH

41.22

EUR/UAH

48.16

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Кто сейчас побеждает в войне: Зеленский сделал неожиданное заявление
commentss НОВОСТИ Все новости

Кто сейчас побеждает в войне: Зеленский сделал неожиданное заявление

Глава государства напомнил, что цель Путина - оккупировать всю Украину

8 сентября 2025, 06:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что победой Украины в войне с Россией будет ее "выживание" и именно учитывая то, что Украина продолжает существовать, несмотря на продолжение агрессии РФ, она побеждает в войне. Такое мнение украинский лидер высказал в интервью на канале ABC News.

Кто сейчас побеждает в войне: Зеленский сделал неожиданное заявление

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Украинский лидер уточнил, что для российского диктатора Владимира Путина победой было бы полностью оккупировать нашу страну, но пока этого нет, то победа – на стороне Украины.

"Цель Путина — оккупировать Украину. (Путин – ред.), конечно, хочет полностью нас оккупировать. Для него это победа. И пока он не сможет этого сделать, победа на нашей стороне. Вот почему для нас выживание – это победа. Потому что мы выживаем благодаря нашей идентичности, нашей стране, нашей независимости", — отметил президент Украины.

Зеленский акцентировал, что для прекращения войны нужно большее давление на Россию со стороны американских и европейских союзников. Также он назвал несправедливым, что некоторые европейские страны продолжают покупать российские нефть и газ.

"Мы должны прекратить покупать любые виды энергии из России. Это единственный способ остановить убийцу. Вам нужно лишить его оружия. Энергия — это его оружие", — добавил президент Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — чем может завершиться поездка Зеленского в Москву: почему это точно не стоит делать.

Также издание "Комментарии" сообщало – страна-агрессор с начала сентября выпустила по Украине более 1300 беспилотников. Кроме того, оккупанты сбросили сотни КАБов и применили десятки ракет. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении президента Владимира Зеленского в Telegram.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости