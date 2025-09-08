Кто сейчас побеждает в войне: Зеленский сделал неожиданное заявление

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что победой Украины в войне с Россией будет ее "выживание" и именно учитывая то, что Украина продолжает существовать, несмотря на продолжение агрессии РФ, она побеждает в войне. Такое мнение украинский лидер высказал в интервью на канале ABC News.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Украинский лидер уточнил, что для российского диктатора Владимира Путина победой было бы полностью оккупировать нашу страну, но пока этого нет, то победа – на стороне Украины.

"Цель Путина — оккупировать Украину. (Путин – ред.), конечно, хочет полностью нас оккупировать. Для него это победа. И пока он не сможет этого сделать, победа на нашей стороне. Вот почему для нас выживание – это победа. Потому что мы выживаем благодаря нашей идентичности, нашей стране, нашей независимости", — отметил президент Украины.

Зеленский акцентировал, что для прекращения войны нужно большее давление на Россию со стороны американских и европейских союзников. Также он назвал несправедливым, что некоторые европейские страны продолжают покупать российские нефть и газ.

"Мы должны прекратить покупать любые виды энергии из России. Это единственный способ остановить убийцу. Вам нужно лишить его оружия. Энергия — это его оружие", — добавил президент Украины.

