Чем может завершиться поездка Зеленского в Москву: почему это точно не стоит делать

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Российский диктатор путин может пригласить в Москву Трампа, Орбана, Фицо, Стивена Сигала, Вуди Аллена, Такера Карлсона и других. А президент Украины он не то, что не может приглашать в свой улус, а даже обращаться к нему не имеет права. Такое мнение высказали в политический аналитик, блоггер Сергей Марченко.
Владимир Зеленский и Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Сергей Марченко отмечает, что вопрос не ехать в Москву к путину – это не вопрос испугался Зеленский или не испугался, а вопрос здравого смысла. Ибо очевидно, что ничего не изменилось с тех пор, как в Москве был заключен Вселенский Патриарх, пока не подписал Москве отдельный от Киева патриархат.
Читайте на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский отклонил предложение российского диктатора Владимира Путина приехать в Москву и заявил, что хозяин Кремля может приехать в Киев. Как сообщает портал "Комментарии", об этом он сказал в интервью ABC News.
Президент добавил, что Путин это понимает, приглашая его посетить российскую столицу.
По мнению Владимира Зеленского, так называемое предложение Путина имело целью оттянуть встречу, ведь президент Украины неоднократно заявлял, что готов ко встрече с кремлевским правителем в любом формате.