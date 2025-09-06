Чем может завершиться поездка Зеленского в Москву: почему это точно не стоит делать

Российский диктатор путин может пригласить в Москву Трампа, Орбана, Фицо, Стивена Сигала, Вуди Аллена, Такера Карлсона и других. А президент Украины он не то, что не может приглашать в свой улус, а даже обращаться к нему не имеет права. Такое мнение высказали в политический аналитик, блоггер Сергей Марченко.

Владимир Зеленский и Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"Ведь как бы там его ни вылизывал Трамп, ничего не изменилось и в мире взрослых путин – позорное, нерукоподатное Х#йло. Военный преступник, нацист, изгнанник и лузер, профукавший самый богатый рынок, ради величия московии в лаптях и с голой задницей", – отметил блогер.

Сергей Марченко отмечает, что вопрос не ехать в Москву к путину – это не вопрос испугался Зеленский или не испугался, а вопрос здравого смысла. Ибо очевидно, что ничего не изменилось с тех пор, как в Москве был заключен Вселенский Патриарх, пока не подписал Москве отдельный от Киева патриархат.

"И ничего не изменилось с тех пор, как гетман Демьян Многогрешный сидел в московской тюрьме до смерти, а гетман Калнышевский вышел из заключения через 26 лет. А начиналось все с приглашения московского царя в Москву", – отметил Марченко.

Читайте на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский отклонил предложение российского диктатора Владимира Путина приехать в Москву и заявил, что хозяин Кремля может приехать в Киев. Как сообщает портал "Комментарии", об этом он сказал в интервью ABC News.

"Он может приехать в Киев. Я не могу поехать в Москву, когда моя страна каждый день находится под ракетным обстрелом, под атаками. Я не могу поехать в столицу этого террориста", — отметил глава государства.

Президент добавил, что Путин это понимает, приглашая его посетить российскую столицу.

По мнению Владимира Зеленского, так называемое предложение Путина имело целью оттянуть встречу, ведь президент Украины неоднократно заявлял, что готов ко встрече с кремлевским правителем в любом формате.



