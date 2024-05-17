Стало известно, скольких украинцев россияне взяли в плен в Волчанске, что с ними делают

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Ткачик Олеся
По информации Сергея Болвинова, российские захватчики в Волчанске берут в плен мирных жителей, особенно тех, кто проживает в северной части города, контролируемой врагом.
Волчанск
Полиции известно о 40 гражданских, попавших во вражеский плен. Их держат в подвалах. Дом находится вблизи места, где расположена так называемая штаб-квартира оккупантов.
Кроме того, говорит Болвинов, пленных водят на допросы. Некоторые из оккупантов, которые их проводят, говорят, что являются сотрудниками ФСБ.
Также председатель Следственного управления ГУНП в Харьковской области подтвердил информацию о том, что российские военные убивают мирных украинцев в Волчанске. В частности, по его словам, россияне убили выстрелом в голову пожилого мужчину, пытавшегося спастись. Всех, кто был рядом с погибшим, рассказывает Болвинов, захватчики взяли в плен.
Кроме того, чиновник сообщил об изменении тактики врагов в Волчанске. По его словам, они уже не разрешают жителям северной части города эвакуироваться.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что министр внутренних дел Игорь Клименко также говорил о том, что российские оккупанты в Волчанске убивают гражданских жителей города. Кроме того, он сообщил и о том, что оккупанты похищают жителей и берут их в плен.
Кроме того, известно, что критической ситуации в Харьковской области можно было избежать. Как сообщил президент Владимир Зеленский, если бы в том направлении были системы противовоздушной обороны, то российские террористы не смогли бы прорвать границу. Кроме того, он сообщил, что для защиты Харькова от оккупации требуется две системы "Патриот".
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