Стало известно, скольких украинцев россияне взяли в плен в Волчанске, что с ними делают

По информации Сергея Болвинова, российские захватчики в Волчанске берут в плен мирных жителей, особенно тех, кто проживает в северной части города, контролируемой врагом.

Волчанск

Полиции известно о 40 гражданских, попавших во вражеский плен. Их держат в подвалах. Дом находится вблизи места, где расположена так называемая штаб-квартира оккупантов.

Кроме того, говорит Болвинов, пленных водят на допросы. Некоторые из оккупантов, которые их проводят, говорят, что являются сотрудниками ФСБ.

Также председатель Следственного управления ГУНП в Харьковской области подтвердил информацию о том, что российские военные убивают мирных украинцев в Волчанске. В частности, по его словам, россияне убили выстрелом в голову пожилого мужчину, пытавшегося спастись. Всех, кто был рядом с погибшим, рассказывает Болвинов, захватчики взяли в плен.

Кроме того, чиновник сообщил об изменении тактики врагов в Волчанске. По его словам, они уже не разрешают жителям северной части города эвакуироваться.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что министр внутренних дел Игорь Клименко также говорил о том, что российские оккупанты в Волчанске убивают гражданских жителей города. Кроме того, он сообщил и о том, что оккупанты похищают жителей и берут их в плен.

Кроме того, известно, что критической ситуации в Харьковской области можно было избежать. Как сообщил президент Владимир Зеленский, если бы в том направлении были системы противовоздушной обороны, то российские террористы не смогли бы прорвать границу. Кроме того, он сообщил, что для защиты Харькова от оккупации требуется две системы "Патриот".