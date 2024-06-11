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Стало известно, рассматривают ли власти эвакуацию жителей из Харькова

Как отметил городской голова Харькова Игорь Терехов в комментарии «Интерфакс-Украина», власти города не планируют эвакуацию жителей

сегодня, 13:01
Автор:
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Ткачик Олеся
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Городские власти Харькова не рассматривают вариант частичной эвакуации населения из-за российских обстрелов, в частности, об этом сообщил мэр Игорь Терехов. По его словам, Харьков ориентирован на восстановление. Он пообещал, что городские власти построят метро, современный электротранспорт, электробусы, закупят когенерационные установки.

Стало известно, рассматривают ли власти эвакуацию жителей из Харькова

Игорь Терехов

Терехов также добавил, что в Харькове уже построена первая подземная школа, а к 1 сентября планируется построить еще несколько. По его словам, в городе разрушены более 9 тысяч домов, половина учебных заведений и детских садов, 40 объектов здравоохранения. С 23 марта Харьков полностью заживлен из других регионов Украины из-за отсутствия собственных ТЭЦ и трансформаторных подстанций.

Городской голова подчеркнул, что для обеспечения тепла и энергоснабжения зимой Харьков строит децентрализованную систему энергообеспечения, отопления и водоснабжения и нуждается в международной поддержке.

Сейчас более 150 тысяч жителей Харькова остались без жилья, и есть большой спрос на восстановление и строительство новых домов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что месяц назад российские оккупанты начали повторное наступление на Харьковскую область. Как отметил глава области Олег Синегубов, в самом Харькове действительно уменьшилась интенсивность ракетных обстрелов врага. При этом он напомнил, что, по словам президента Владимира Зеленского, будет принят ряд решений, которые будут способствовать защите как города Харькова, так и области.

При этом, как цинично заявил кремлевский диктатор Владимир Путин, российские войска не намерены захватывать Харьков.




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Источник: https://interfax.com.ua/news/general/992703.html
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