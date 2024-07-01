Стало известно, при каком сценарии на Украину начнут давить, чтоб она сдалась Путину

В политической жизни в прошлом месяце произошло несколько важных событий, говорит политолог Алексей Копытько. Во-первых, по его словам, кремлевский диктатор Владимир Путин "моргнул" и выкатил свои "мирные" требования, которые все отвергли, даже Дональд Трамп.

Война в Украине

"Явная штанга. Испортить саммит мира не получилось. Также росвождь совершил визит в КНДР, что сняло последние вопросы в какой лиге он собирается играть. И спамил угрозами на тему ЯО. Что ранее обычно совпадало с неуспехами РФ на фронте", — говорит эксперт.

Теперь, по его мнению, россияне либо должны показать что-то впечатляющее на поле боя, либо "уточнять" свою позицию в сторону ослабления.

Кроме того, подчеркнул Копытько, доминирующим тезисом стало "прекращение" войны и это слово применяют даже украинские дипломаты.

И еще, говорит политолог, на дебатах Трамп-Байден наглядно обозначена перспектива, что до ноября радикальных шагов не предвидится. А вот с ноября уже возможны какие-то новации, в том числе – переговоры о начале реальных переговоров, добавил эксперт.

По его словам, суть работы в ближайшие месяцы – выйти к ноябрю в максимально сильную позицию.

Она будет определяться: способностью успешно обороняться всю зиму; способностью пройти зиму без гуманитарного кризиса.

"Если мы не продемонстрируем готовность по этим двум позициям – в переговорах "мировое сообщество" будет давить на нас (чтоб мы сдавались). Если подготовимся – на Путина (чтоб он не лез дальше и понижал планку требований)", — заявил Копытько.

При этом он подчеркнул, что обстановка на фронте, в экономике, социальной сфере – тяжелейшая. Но возможности обороняться не утрачены, необходимости соглашаться на любые условия тоже нет, добавил эксперт.

"Одолеть нашу армию у россиян не получается. Летом они продолжат тратить огромные усилия на подрыв воли к сопротивлению в тылу, на срыв поддержки военных, на внутренний раздрай и торможение внешней помощи", — добавил Копытько.

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