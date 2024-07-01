Стало известно, при каком сценарии на Украину начнут давить, чтоб она сдалась Путину

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Ткачик Олеся
В политической жизни в прошлом месяце произошло несколько важных событий, говорит политолог Алексей Копытько. Во-первых, по его словам, кремлевский диктатор Владимир Путин "моргнул" и выкатил свои "мирные" требования, которые все отвергли, даже Дональд Трамп.
Война в Украине
Теперь, по его мнению, россияне либо должны показать что-то впечатляющее на поле боя, либо "уточнять" свою позицию в сторону ослабления.
Кроме того, подчеркнул Копытько, доминирующим тезисом стало "прекращение" войны и это слово применяют даже украинские дипломаты.
И еще, говорит политолог, на дебатах Трамп-Байден наглядно обозначена перспектива, что до ноября радикальных шагов не предвидится. А вот с ноября уже возможны какие-то новации, в том числе – переговоры о начале реальных переговоров, добавил эксперт.
По его словам, суть работы в ближайшие месяцы – выйти к ноябрю в максимально сильную позицию.
Она будет определяться: способностью успешно обороняться всю зиму; способностью пройти зиму без гуманитарного кризиса.
При этом он подчеркнул, что обстановка на фронте, в экономике, социальной сфере – тяжелейшая. Но возможности обороняться не утрачены, необходимости соглашаться на любые условия тоже нет, добавил эксперт.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Зеленский назвал главное условие для победы.
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