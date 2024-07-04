logo

BTC/USD

58116.59

ETH/USD

3128.96

LTC/USD

67.52

USD/UAH

40.90

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Стало известно, при каких условиях будут начаты мирные переговоры между РФ и Украиной
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, при каких условиях будут начаты мирные переговоры между РФ и Украиной

Основанием для переговоров является патовая ситуация на фронте, заявил в эфире Эспрессо военный эксперт Иван Ступак

сегодня, 19:14 comments1038
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Основанием для того, чтобы начать проведение мирных переговоров, является патовая ситуация на фронте, считает военный эксперт Иван Ступак.

Стало известно, при каких условиях будут начаты мирные переговоры между РФ и Украиной

Переговоры Украины и РФ

"Фундаментально, мы двигаемся в направлении патовой ситуации. То есть постепенно мы достигаем состояния, когда ни одна сторона не может получить преимущества длительный период времени. Это похоже на ситуацию в 1916-1917 годах во время Первой мировой войны. Согласно классической теории, патовая ситуация есть основой для проведения мирных переговоров", — подчеркнул Ступак.

По словам военного эксперта, на следующей мировой конференции по всей вероятности может также появиться представитель террористической России.

При этом Ступак добавил, что по совершенно понятным причинам на этой конференции не будет лично присутствовать кремлевский диктатор Владимир Путин.

Но могут быть такие лица, как Мединский, Патрушев или другие делегаты от РФ. Это будет первый шаг, чтобы начинать завершать эту войну", – сказал эксперт.

При этом, по его словам, действительно террористическая Россия заинтересована в прекращении войны, поскольку она устала, а ее экономика страдает.

"Мы видели гипотетический план мирных переговоров или мирных предложений, которые объявил Дмитрий Гордон. К этому можно относиться по-разному, но это выглядит достаточно правдоподобно", – добавил Ступак.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что журналист Дмитрий Гордон опубликовал проект мирного плана, который РФ передала США. В нем указано, что Украина должна покинуть Донбасс, а РФ отдаст Украине ЗАЭС, готовая поговорить о выходе с оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-viyna-rukhaetsya-u-napryamku-patovoi-situatsii-viyskoviy-ekspert-stupak
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости