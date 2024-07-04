Стало известно, при каких условиях будут начаты мирные переговоры между РФ и Украиной

Основанием для того, чтобы начать проведение мирных переговоров, является патовая ситуация на фронте, считает военный эксперт Иван Ступак.

Переговоры Украины и РФ

"Фундаментально, мы двигаемся в направлении патовой ситуации. То есть постепенно мы достигаем состояния, когда ни одна сторона не может получить преимущества длительный период времени. Это похоже на ситуацию в 1916-1917 годах во время Первой мировой войны. Согласно классической теории, патовая ситуация есть основой для проведения мирных переговоров", — подчеркнул Ступак.

По словам военного эксперта, на следующей мировой конференции по всей вероятности может также появиться представитель террористической России.

При этом Ступак добавил, что по совершенно понятным причинам на этой конференции не будет лично присутствовать кремлевский диктатор Владимир Путин.

Но могут быть такие лица, как Мединский, Патрушев или другие делегаты от РФ. Это будет первый шаг, чтобы начинать завершать эту войну", – сказал эксперт.

При этом, по его словам, действительно террористическая Россия заинтересована в прекращении войны, поскольку она устала, а ее экономика страдает.

"Мы видели гипотетический план мирных переговоров или мирных предложений, которые объявил Дмитрий Гордон. К этому можно относиться по-разному, но это выглядит достаточно правдоподобно", – добавил Ступак.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что журналист Дмитрий Гордон опубликовал проект мирного плана, который РФ передала США. В нем указано, что Украина должна покинуть Донбасс, а РФ отдаст Украине ЗАЭС, готовая поговорить о выходе с оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей.



