Стало известно, при каких условиях будут начаты мирные переговоры между РФ и Украиной

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Ткачик Олеся
Основанием для того, чтобы начать проведение мирных переговоров, является патовая ситуация на фронте, считает военный эксперт Иван Ступак.
Переговоры Украины и РФ
По словам военного эксперта, на следующей мировой конференции по всей вероятности может также появиться представитель террористической России.
При этом Ступак добавил, что по совершенно понятным причинам на этой конференции не будет лично присутствовать кремлевский диктатор Владимир Путин.
При этом, по его словам, действительно террористическая Россия заинтересована в прекращении войны, поскольку она устала, а ее экономика страдает.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что журналист Дмитрий Гордон опубликовал проект мирного плана, который РФ передала США. В нем указано, что Украина должна покинуть Донбасс, а РФ отдаст Украине ЗАЭС, готовая поговорить о выходе с оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей.
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