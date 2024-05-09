Стало известно, пойдет ли Кремль на идею Макрона с «олимпийским перемирием»

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Ткачик Олеся
Как считает Максим Несвитайлов, Россия вряд ли примет предложение президента Франции Эммануэля Макрона объявить перемирие на время проведения Олимпиады и Париже. При этом, по его мнению, такой шаг мог бы продемонстрировать миру, что Кремль готов к цивилизованному диалогу.
Война в Украине
То есть, подчеркивает эксперт, очень сомнительно, что перемирие будет реализовано. В этом контексте эксперты обратили внимание, что даже во время таких больших праздников, как Рождество и Пасха, захватчики не прекращали обстреливать Украину.
Правда, по мнению эксперта, Китай может попытаться убедить террористическую Россию пойти на такое перемирие. Но правда в том, добавляет Несвитайлов, что сейчас оккупанты имеют преимущество на линии фронта, и вряд ли захотят остановиться.
Однако, предположил Несвитайлов, РФ вряд ли склонна, чтобы принять такое решение.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Франции Эммануэль Макрон предложил на время проведения Олимпиады прекратить какие-либо боевые действия, в том числе и в Украине. По его словам, такую идею поддержал президент Китая Си Цзиньпин.
Кроме того, известно, что и в Украине, и в России раньше раскритиковалась идея Макрона относительно перемирия. В частности, в Украине считают, что в нем точно заинтересована Россия, поскольку захочет использовать его для ротации войск и пополнения боеприпасов на фронте, пока Силы обороны "молчат". При этом сами оккупанты точно не будут соблюдать никакого перемирия, ведь этого не делала и раньше.
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