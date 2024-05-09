Стало известно, пойдет ли Кремль на идею Макрона с «олимпийским перемирием»

Как считает Максим Несвитайлов, Россия вряд ли примет предложение президента Франции Эммануэля Макрона объявить перемирие на время проведения Олимпиады и Париже. При этом, по его мнению, такой шаг мог бы продемонстрировать миру, что Кремль готов к цивилизованному диалогу.

Война в Украине

То есть, подчеркивает эксперт, очень сомнительно, что перемирие будет реализовано. В этом контексте эксперты обратили внимание, что даже во время таких больших праздников, как Рождество и Пасха, захватчики не прекращали обстреливать Украину.

Правда, по мнению эксперта, Китай может попытаться убедить террористическую Россию пойти на такое перемирие. Но правда в том, добавляет Несвитайлов, что сейчас оккупанты имеют преимущество на линии фронта, и вряд ли захотят остановиться.

"Россияне находятся в более выгодной позиции, чувствуют себя увереннее, чем некоторое время до этого. Поэтому очень маловероятно, что они попытаются прибегнуть к такому мероприятию",

— считает эксперт и добавляет, что такое решение о соблюдении перемирия могло бы быть грамотным с точки зрения стратегии РФ, ведь таким образом она могла бы продемонстрировать миру, что, якобы, готова к диалогу.

Однако, предположил Несвитайлов, РФ вряд ли склонна, чтобы принять такое решение.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Франции Эммануэль Макрон предложил на время проведения Олимпиады прекратить какие-либо боевые действия, в том числе и в Украине. По его словам, такую идею поддержал президент Китая Си Цзиньпин.

Кроме того, известно, что и в Украине, и в России раньше раскритиковалась идея Макрона относительно перемирия. В частности, в Украине считают, что в нем точно заинтересована Россия, поскольку захочет использовать его для ротации войск и пополнения боеприпасов на фронте, пока Силы обороны "молчат". При этом сами оккупанты точно не будут соблюдать никакого перемирия, ведь этого не делала и раньше.