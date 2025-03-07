Стало известно, получает ли Украина разведданные от Британии после решений США

Великобритания продолжает поставлять Украине разведданные после прекращения поставок от США, хотя эти возможности будут более ограничены. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The Guardian со ссылкой на свои источники.

Разведданные от Британии. Фото из открытых источников

Сообщается, что Великобритания также продолжит поставлять Украине свой анализ необработанных данных, хотя в соответствии с практикой разведки она не будет передавать информацию США, полученную в рамках соглашений об обмене между двумя странами.

"Они не столь далеко идущи, как возможности США, не в том же масштабе и не способны занять их место", – сказал источник издания.

Отмечается, что в то же время эти данные позволят Украине обеспечить раннее предупреждение о нападении и определенный потенциал глубокого удара по России.

Разведданные, собранные со спутников, наземных станций, самолетов-разведчиков, таких как Rivet Joint, и даже тайно развернутых наземных войск, собираются и передаются Украине вместе с материалами из открытых источников, чтобы обеспечить возможность нанесения разрушительных глубоких ракетных и беспилотных ударов по России.

Ранее Институт изучения войны заявил, что решение США "нанесет ущерб способности Украины защищать себя от продолжающихся российских атак", и отметил, что успешные дальние удары украинских военных теперь будет сложнее осуществить.

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