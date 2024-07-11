Стало известно, почему западные компоненты и дальше будут использоваться в российских ракетах

Практически после каждого прилета русских ракет появляется информация о том, что в них находят составляющие из государств Запада.

Российская ракета

Как отметил финансист Сергей Фурса, в России просто не существует своих компонентов, которые она могла бы использовать при конструировании ракет.

"Русских компонент просто не существует. Если вы разберете российское авто, то там будут западные компоненты. Если вы разберете любую технику, на которой будет штамп "изготовлено в России", то там будут западные компоненты. Потому что российских тупо не существует. Из российского у России только нефть и газ. Какие они и меняют на все это", — заявил Фурса.

При этом он подчеркнул, что западные компоненты в российских ракетах не являются признаком того, что Запад одинаково поддерживает Россию и Украину. По его словам, просто Кремль через посредников покупает чипы, потом вставляет их в свои ракеты.

"Просто одна фирма посредник из Хорватии, покупает обычный товар, где есть эти чипы, а они есть везде, или сами эти чипы, и продает фирме из Дубаев, которая продает фирме из Таиланда, а потом это все завозится какой-нибудь фсбшной конторой в Россию. Можно ли это остановить? Нет. Потому что это массовый огромный рынок. Вы не отследите этого ни в коем случае. Постфактум, да. Но предупредить такие соглашения просто невозможно", – заявил Фурса.

При этом эксперт уверен, что в этом случае не стоит говорить о том, что западные санкции не работают. По его словам, просто идеальных санкций нет в природе.

"И да, в любой новой ракете, которая рано или поздно прорвет нашу ПВО, будут западные чипы. И достаточно делать из этого новости", – заявил Фурса.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в российской ракете Х-101, которая ударила по "Охматдету", нашли десятки западных компонентов. При этом эксперты отмечают, что РФ методически усовершенствует эту ракету.



