Стало известно, почему враг на Покровском направлении имеет успехи, а Силы обороны теряют территорию

Российское командование готово к большим потерям, что приводит к ожесточению боев на Покровском направлении, заявил в эфире Freedom военный эксперт Сергей Грабский.

Война в Украине

Он отметил, что российские оккупанты осуществляют так называемые "игольчатые продвижения". По его словам, если посмотреть внимательно, то россияне двигаются вдоль посадок, избегая открытых мест, и ведут боевые действия небольшими группами. Нужно понимать, говорит эксперт, что захватчики могут позволить себе значительные потери, что создает преимущество перед украинскими обороняющимися Силами обороны.

Эксперт также напомнил о факторе КАБов и артиллерийском превосходстве российской армии, что позволяет превращать местность перед ними буквально в "лунный пейзаж".

И используя эти преимущества, противник продвигается как раз на Покровском направлении. Опять же, не забывайте, что динамика боевых действий, активность боевых действий очень высока. И для того, чтобы создать определенные укрепления, достаточно такие капитальные, если можно так сказать, нужно время. И эти укрепления нужно создавать на расстоянии, которое делает невозможным влияние по ним противника. И с этим связано то, что мы сейчас переходим к такой маневровой войне небольшими группами. И противник просто банально, имея больше ресурсов, может себе позволить маневровую войну в большем количестве направлений, пытаясь рассредоточить наши войска. И с этим связана сложность боевых действий", — сказал Грабский.

Отдельно он обратил внимание на особенности рельефа на этом направлении – лесостепная зона.

По его словам, спрятаться и создать укрепление здесь достаточно сложно. Это усложняет тактическую оборону и приводит к потере территорий Украины в этом направлении, добавил Грабский.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что именно на Покровском направлении может быть прорыв врага.



