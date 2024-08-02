Стало известно, почему враг на Покровском направлении имеет успехи, а Силы обороны теряют территорию

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Ткачик Олеся
Российское командование готово к большим потерям, что приводит к ожесточению боев на Покровском направлении, заявил в эфире Freedom военный эксперт Сергей Грабский.
Война в Украине
Он отметил, что российские оккупанты осуществляют так называемые "игольчатые продвижения". По его словам, если посмотреть внимательно, то россияне двигаются вдоль посадок, избегая открытых мест, и ведут боевые действия небольшими группами. Нужно понимать, говорит эксперт, что захватчики могут позволить себе значительные потери, что создает преимущество перед украинскими обороняющимися Силами обороны.
Эксперт также напомнил о факторе КАБов и артиллерийском превосходстве российской армии, что позволяет превращать местность перед ними буквально в "лунный пейзаж".
Отдельно он обратил внимание на особенности рельефа на этом направлении – лесостепная зона.
По его словам, спрятаться и создать укрепление здесь достаточно сложно. Это усложняет тактическую оборону и приводит к потере территорий Украины в этом направлении, добавил Грабский.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что именно на Покровском направлении может быть прорыв врага.
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Ігор
сегодня, 12:36
Це іпсо, ми всюди перемагаємо і до літа 2025 потужно вийдемо на кордони 1991.