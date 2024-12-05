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Стало известно, почему войска НАТО в Украине не заменят членство в Альянсе

Украина продолжает настаивать на том, что только членство в НАТО является надежной гарантией безопасности

5 декабря 2024, 13:30
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Ткачик Олеся

Украина продолжает настаивать на вступлении в НАТО, считая это единственной гарантией безопасности, ведь все другие механизмы уже исчерпаны. Это требование стало одним из ключевых аргументов в возможных переговорах с Россией, отметил в эфире 24 канала политтехнолог Михаил Шейтельман.

Стало известно, почему войска НАТО в Украине не заменят членство в Альянсе

Украина НАТО

По его словам, на фоне выдвигающей собственные ультиматумы агрессивной риторики России Украина четко формулирует свои позиции. Шейтельман подчеркнул, что процесс вступления в НАТО чрезвычайно сложный, поскольку требует единодушного одобрения всех 32 членов Альянса и решения многочисленных технических и юридических вопросов. Однако украинская дипломатия уже доказала свою эффективность, достигнув поставок современного вооружения и истребителей F-16.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что вступление в НАТО – принципиальная позиция нашей страны на переговорах. При этом Шейтельман добавил, что действительно все другие гарантии безопасности, такие как Будапештский меморандум, не сработали. Только членство в Альянсе может обеспечить настоящую защиту Украины, добавил он.

Украина также имеет соглашения о безопасности более 20 стран, среди которых США. Один из пунктов договора с Соединенными Штатами предусматривает содействие сближению Украины с НАТО. Другие договоренности включают в себя поставки оружия, авиации и военную поддержку.

"У нас уже есть все, на меньшее, чем на вступление в НАТО, мы не согласимся. Вот чего от нас хотят, когда говорят, чтобы мы вели переговоры с россиянами? Одно – перестать вести по ним огонь. Мы же говорим, что сделаем это, если мы станем членом Альянса", — отметил эксперт.

Ситуация усугубляется ожиданием инаугурации Дональда Трампа, который, вероятно, будет настаивать на переговорах между Украиной и Россией. Между тем, страна-агрессорка выдвигает неприемлемые условия, среди которых – отказ Украины от вступления в НАТО, снятие санкций и признание аннексии Крыма и еще четырех областей.

Украина же стоит на своем: санкции против России должны сохраняться, а НАТО немедленно принять нашу страну в свои ряды.

"Нашей позиции сложно противостоять. Даже ввод войск НАТО является слабой позицией, ведь они могут хорошо зайти, а затем в один день выйти. Поэтому только членство", – добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Кремле изменили мнение о мирных инициативах Трампа.




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Источник: https://24tv.ua/peregovori-mizh-rosiyeyu-ukrayinoyu-mozhlivi-voni-nayblizhchim_n2700663
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