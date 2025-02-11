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Стало известно, почему в России скрывают переговоры Путина и Трампа

В России не могут признать тот факт, что у них в Украине снова все идет «не по плану»

сегодня, 10:53
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Ткачик Олеся

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что имел телефонный разговор с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, однако в Кремле не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть этот факт. Если общение действительно произошло, то, вероятно, оно носило всеобщий характер и не содержало конкретных договоренностей, отметил в эфире 24 канала политолог Игорь Рейтерович.

Стало известно, почему в России скрывают переговоры Путина и Трампа

Переговоры с РФ

По его убеждению, реакция Москвы на это заявление довольно показательна. Она может свидетельствовать о том, что стороны не обсуждали серьезные инициативы.

В то же время, говорит эксперт, неизвестно, с какими предложениями в Украину приедет спецпредставитель Трампа Кит Келлог. Ранее появлялись заявления о возможных гарантиях безопасности и миротворческих инициативах, однако деталей официально не разглашают.

Это свидетельствует о том, считает Рейтерович, что у Трампа пока нет четко сформированного плана по завершению войны. Президент также подтвердил, что контакты с представителями Трампа есть, но они активизировались только недавно.

"Когда выступает советник Трампа Майкл Уолц и говорит, что гарантии безопасности нужно переложить на плечи Европейского Союза, то возникает вопрос, согласовали ли это с европейцами? Этот момент очень важен для любого мирного плана", – отметил политолог.

По его словам, в настоящее время все возможные договоренности между Украиной и США остаются неофициальными и носят предварительный характер. Единственный известный тезис касается возможного обмена редкоземельных металлов на военную помощь. Однако конкретика может появиться только после визита Кита Келлога в Украину.

По словам эксперта, Трамп публично объявит о переговорах с Россией только тогда, когда будет уверен, что сможет реализовать договоренности. В то же время Кремль ведет себя неоднозначно: спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что он "не в курсе" такого разговора, который выглядит как сознательное затягивание времени.

Впрочем, эксперт убежден, что Россия вряд ли признает факт переговоров с США по двум причинам. Во-первых, ей нечего представить как дипломатический успех. Во-вторых, в Кремле пока нет четкого видения приемлемого для себя решения. Если бы Путин действительно договорился с Вашингтоном, он бы сразу заявил об этом, пытаясь преподнести это как свою победу.

По словам политолога, Трамп заинтересован в скорейшем завершении войны, но после более глубокого знакомства с реалиями российской политики мог изменить свои подходы. В этом контексте важной остается Мюнхенская конференция, где европейские страны совместно с Украиной могут повлиять на дальнейшее формирование позиции США.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин послал четкий сигнал Трампу о том, что он не готов к мирным переговорам.




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Источник: https://24tv.ua/tramp-skazav-pro-rozmovu-putinim-chomu-rosiya-tse-zaperechuye_n2750051
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