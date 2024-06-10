Стало известно, почему в этот раз Украина соглашается взять истребители Mirage

Президент Франции Эммануэль Макрон никогда напрямую не обещал, что отправит свои войска в Украину, отметил политолог Владимир Фесенко. По его словам, правда в том, что риторика и конкретные действия президента Франции нетождественны, и этому можно привести множество примеров.

Mirage 2000-5

Да, говорит Фесенко, Макрон действительно стремится стать новым европейским Черчиллем, лидером формирования единой системы безопасности Европы. В целом, добавляет эксперт, Украине нужно поддерживать такую риторику Макрона и работать с ним, что и делает президент Владимир Зеленский.

При этом политолог отмечает, что коалиция инструкторов, которую предложил французский президент – это направление, над которым можно поработать. Однако он подчеркивает, что инструкторы и войска на территории Украины – не одно и то же.

"Воевать за нас никто не будет, потому что это риск прямого военного столкновения НАТО с Россией. Против выступят США и целый ряд европейских стран",

– отметил эксперт.

При этом Фесенко напомнил, что Франция уже раньше предлагала Киеву истребители Mirage, однако их не брали, потому что надеялись на поставки F-16. Но правда в том, что поставки американских истребителей затянулись – политическое решение об их снабжении было принято еще год назад, но по факту ни одного истребителя Украины так и не поставили.

"И ситуация сегодня, когда у России большое преимущество в воздухе, стала сигналом, что сейчас нужно использовать всевозможные источники поставки авиации. Пока неизвестно сколько самолетов Mirage мы получим, но нам, очевидно, нужно оружие. Если дают, нужно брать",

– считает политолог.

К тому же, подчеркивает Фесенко, соглашение заинтересованы обе стороны. Франции, по его словам, выгодно продвигать свою оборонную продукцию как фактор влияния, а Украине это важно для укрепления отношений с Парижем.

Кроме того Фесенко добавил, что применение Mirage не принесет переломов в войне, но Украине нужны истребители, поэтому их нужно брать. Сейчас нет выбора, нужно использовать оружие, которое дают, подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Франция решила передать Украине свои истребители.



