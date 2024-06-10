Стало известно, почему в этот раз Украина соглашается взять истребители Mirage

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Ткачик Олеся
Президент Франции Эммануэль Макрон никогда напрямую не обещал, что отправит свои войска в Украину, отметил политолог Владимир Фесенко. По его словам, правда в том, что риторика и конкретные действия президента Франции нетождественны, и этому можно привести множество примеров.
Mirage 2000-5
Да, говорит Фесенко, Макрон действительно стремится стать новым европейским Черчиллем, лидером формирования единой системы безопасности Европы. В целом, добавляет эксперт, Украине нужно поддерживать такую риторику Макрона и работать с ним, что и делает президент Владимир Зеленский.
При этом политолог отмечает, что коалиция инструкторов, которую предложил французский президент – это направление, над которым можно поработать. Однако он подчеркивает, что инструкторы и войска на территории Украины – не одно и то же.
При этом Фесенко напомнил, что Франция уже раньше предлагала Киеву истребители Mirage, однако их не брали, потому что надеялись на поставки F-16. Но правда в том, что поставки американских истребителей затянулись – политическое решение об их снабжении было принято еще год назад, но по факту ни одного истребителя Украины так и не поставили.
К тому же, подчеркивает Фесенко, соглашение заинтересованы обе стороны. Франции, по его словам, выгодно продвигать свою оборонную продукцию как фактор влияния, а Украине это важно для укрепления отношений с Парижем.
Кроме того Фесенко добавил, что применение Mirage не принесет переломов в войне, но Украине нужны истребители, поэтому их нужно брать. Сейчас нет выбора, нужно использовать оружие, которое дают, подытожил эксперт.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Франция решила передать Украине свои истребители.
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