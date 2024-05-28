Стало известно, почему Украине не дают столь необходимые ей системы Patriot

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Ткачик Олеся
В течение полномасштабного вторжения России Украина попыталась создать комбинированную систему воздушной защиты, отмечает политтехнолог Олег Постернак. Однако, по его словам, она очень фрагментирована и несистемна.
ЗРК Patriot
Эксперт считает, что Украине очень нужны батареи Patriot. Президент Владимир Зеленский говорит, что нужно минимум 7 таких систем, военные эксперты считают около 20.
Однако, по его мнению, может быть несколько выходов из этой ситуации. В частности, говорит Постернак, нужно попытаться поискать систем ПВО в азиатских странах Ближнего Востока, даже той же Японии, где есть 25 батарей Patriot. Кроме того, по его словам, очень перспективным направлением является Саудовская Аравия, которая сейчас идет в сторону оборонного пакта из США, у нее 25 батарей Patriot. В определенных обстоятельствах может стать вариантом даже нейтральная Швейцария, в которой 5 систем Patriot. Главное, считает эксперт, построить качественные политические отношения с этими странами.
Кроме того, Украина может начать работать в направлении блокады вражеской авиации, уничтожать аэродромную инфраструктуру захватчиков и авиапарк, предприятия, производящие ракеты и КАБы. Однако, добавил Постернак, для этого требуется разрешение, в том числе, на использование западного дальнобойного оружия для ударов по признанной территории РФ.
Также, считает эксперт, можно пробовать производить собственные системы ПВО.
При этом Постернак напомнил, что еще в марте 2024 было сообщено, что Украина начала производить системы противовоздушной обороны и высокоточные ракеты, подобные американской системе HIMARS.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, какие страны имеют столь необходимые Украине системы ПВО.
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