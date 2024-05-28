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Стало известно, почему Украине не дают столь необходимые ей системы Patriot

Инициатива Германии по поиску для Украины систем «Патриот» буксует, потому что страны отстаивают свои меркантильные интересы, считает политтехнолог Олег Постернак

сегодня, 12:07
Автор:
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Ткачик Олеся
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В течение полномасштабного вторжения России Украина попыталась создать комбинированную систему воздушной защиты, отмечает политтехнолог Олег Постернак. Однако, по его словам, она очень фрагментирована и несистемна.

Стало известно, почему Украине не дают столь необходимые ей системы Patriot

ЗРК Patriot

Эксперт считает, что Украине очень нужны батареи Patriot. Президент Владимир Зеленский говорит, что нужно минимум 7 таких систем, военные эксперты считают около 20.

"Раздувание кампании угрозы со стороны РФ, страх Третьей мировой и ядерной войны создал мощный запрос на оборонный эгоизм для каждой европейской страны. Поэтому многие европейские политики аргументируют это просто: нам самим нужно! Поэтому немецкая инициатива по закупке ПВО для Украины буксует",
– считает эксперт.

Однако, по его мнению, может быть несколько выходов из этой ситуации. В частности, говорит Постернак, нужно попытаться поискать систем ПВО в азиатских странах Ближнего Востока, даже той же Японии, где есть 25 батарей Patriot. Кроме того, по его словам, очень перспективным направлением является Саудовская Аравия, которая сейчас идет в сторону оборонного пакта из США, у нее 25 батарей Patriot. В определенных обстоятельствах может стать вариантом даже нейтральная Швейцария, в которой 5 систем Patriot. Главное, считает эксперт, построить качественные политические отношения с этими странами.

Кроме того, Украина может начать работать в направлении блокады вражеской авиации, уничтожать аэродромную инфраструктуру захватчиков и авиапарк, предприятия, производящие ракеты и КАБы. Однако, добавил Постернак, для этого требуется разрешение, в том числе, на использование западного дальнобойного оружия для ударов по признанной территории РФ.

Также, считает эксперт, можно пробовать производить собственные системы ПВО.

"Да, это очень дорогостоящий и сложный технический процесс. Тот же Тайвань разрабатывает ЗРК Tien Kung и Sky Bow, частично базирующиеся на технологиях, полученных от США по Patriot. Нам до Тайваня очень далеко, однако начинать нужно",
– добавил эксперт.

При этом Постернак напомнил, что еще в марте 2024 было сообщено, что Украина начала производить системы противовоздушной обороны и высокоточные ракеты, подобные американской системе HIMARS.

"Министр Камышин говорил об украинских дальнобойных ракетах дальностью 600 км, очень хотелось бы увидеть их работу",
– добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, какие страны имеют столь необходимые Украине системы ПВО.




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Источник: https://www.facebook.com/oleg.posternak/posts/pfbid02rXvA9K7mEoNFguphSjrNcUDaXYY6pPEbZ9zsx5XSZM9SUFt4PPpSkTrvFmeegycbl
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