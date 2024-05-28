Стало известно, почему Украине не дают столь необходимые ей системы Patriot

В течение полномасштабного вторжения России Украина попыталась создать комбинированную систему воздушной защиты, отмечает политтехнолог Олег Постернак. Однако, по его словам, она очень фрагментирована и несистемна.

ЗРК Patriot

Эксперт считает, что Украине очень нужны батареи Patriot. Президент Владимир Зеленский говорит, что нужно минимум 7 таких систем, военные эксперты считают около 20.

"Раздувание кампании угрозы со стороны РФ, страх Третьей мировой и ядерной войны создал мощный запрос на оборонный эгоизм для каждой европейской страны. Поэтому многие европейские политики аргументируют это просто: нам самим нужно! Поэтому немецкая инициатива по закупке ПВО для Украины буксует",

– считает эксперт.

Однако, по его мнению, может быть несколько выходов из этой ситуации. В частности, говорит Постернак, нужно попытаться поискать систем ПВО в азиатских странах Ближнего Востока, даже той же Японии, где есть 25 батарей Patriot. Кроме того, по его словам, очень перспективным направлением является Саудовская Аравия, которая сейчас идет в сторону оборонного пакта из США, у нее 25 батарей Patriot. В определенных обстоятельствах может стать вариантом даже нейтральная Швейцария, в которой 5 систем Patriot. Главное, считает эксперт, построить качественные политические отношения с этими странами.

Кроме того, Украина может начать работать в направлении блокады вражеской авиации, уничтожать аэродромную инфраструктуру захватчиков и авиапарк, предприятия, производящие ракеты и КАБы. Однако, добавил Постернак, для этого требуется разрешение, в том числе, на использование западного дальнобойного оружия для ударов по признанной территории РФ.

Также, считает эксперт, можно пробовать производить собственные системы ПВО.

"Да, это очень дорогостоящий и сложный технический процесс. Тот же Тайвань разрабатывает ЗРК Tien Kung и Sky Bow, частично базирующиеся на технологиях, полученных от США по Patriot. Нам до Тайваня очень далеко, однако начинать нужно",

– добавил эксперт.

При этом Постернак напомнил, что еще в марте 2024 было сообщено, что Украина начала производить системы противовоздушной обороны и высокоточные ракеты, подобные американской системе HIMARS.

"Министр Камышин говорил об украинских дальнобойных ракетах дальностью 600 км, очень хотелось бы увидеть их работу",

– добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, какие страны имеют столь необходимые Украине системы ПВО.



