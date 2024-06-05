Стало известно, почему украинцев забирают в ТЦК даже после обновления данных в Резерв+

В Министерстве обороны объяснили, когда после обновления данных в "Резерв+" человека все равно могут принудительно доставить в Территориальный центр комплектования (ТЦК). В частности, заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко обратила внимание на два частных случая, касающихся обновления данных военнообязанных.

Резерв+

По ее словам, приложение Резерв+ позволяет обновить свои данные в соответствии с нашим мобилизационным законом. Это почта, телефон, фактическое место жительства. Что касается общего военного учета, отметила заместитель министра, обновление данных человека, военно-учетной специальности и т.д., то в Минобороны сейчас работаем над тем, чтобы реализовать функционал, который позволит обновлять другие данные онлайн без физического визита в ТЦК.

Черногоренко подчеркнула, что пока этого функционала нет, возможны случаи, когда представители ТЦК могут отвести человека для обновления данных, даже если он актуализировал информацию в приложении Резерв+.

Замминистра сообщила, что функционал будет реализован уже в июне, после чего можно будет через Резерв+ обновить все остальные данные. При этом она подчеркнула, что следует понимать, какие основания для такого принудительного обновления данных. Надо разбираться в каждом конкретном случае. Резерв+ дает возможность закрыть свое обязательство по обновлению данных в течение 60 дней, но это касается только части данных, добавила чиновница.

Она напомнила, что есть другое обязательство – по классическому военному учету, который ведется в ТЦК.

По ее словам, как только будет реализована возможность актуализировать все данные через Резерв+, таких ситуаций, как принудительная доставка в ТЦК, больше не будет.

Она также напомнила, что 18 июня в приложении будет запущен QR-код, который позволит загрузить свой электронный военно-учетный документ, который обязаны будут принимать все должностные лица и органы в Украине.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, будут ли украинцы получать повестки из-за Резерва.



