Стало известно, почему Украина и РФ не смогли договориться о быстром мире в 2022 году

Главным фактором того, что Украина и РФ не смогли договориться о мире в 2022 году, стало то, что враждующие стороны стремились к различным целям на этих переговорах, считает политолог Владимир Фесенко.

Переговоры Украины и РФ

По его словам, Кремлю не удалось захватить Киев за три дня, но российские войска стояли под Киевом, и в Москве надеялись, что в ходе переговоров удастся принудить украинское руководство к фактической капитуляции и выполнению большинства своих требований (смена власти в Киеве, так называемые демилитаризация" и "денацификация" Украины и т.д.).

Впрочем, как отметил политолог, украинская армия остановила врага под Киевом и Харьковом, но ей не хватало оружия и боеприпасов, и не было понятно, удастся ли выстоять перед российским нашествием в долгосрочной перспективе.

"Поэтому украинское руководство было тогда готово на широкий компромисс, в том числе и на отказ от стремления к членству в НАТО в обмен на прекращение Россией боевых действий и возвращение к ситуации, которая существовала до 24 февраля 2022 года. Но для государственного руководства Украины, Вооруженных Сил Украины, как и для большинства украинцев, была категорически неприемлема даже полуформальная капитуляция перед Россией (то есть мир на основе односторонних уступок Украины, ограничивающих ее суверенитет)", — заявил Фесенко.

По его мнению, теоретический шанс на компромисс был в конце марта 2022 г. в Стамбуле. Однако, по словам политолога, к этому моменту к компромиссу не была готова Россия. Он напомнил, что российский ответ на украинские предложения появился только во второй половине апреля 2022, когда шанс на компромисс фактически уже был упущен.

"Кстати, когда Путин и российская пропаганда говорят о "стамбульском мирном соглашении", то они ссылаются на российский проект (именно проект) "мирного договора" от 15 апреля 2022 года, который не был согласован украинской стороной, потому что россияне требовали неприемлемых для Украины уступок, в частности, сокращение ВСУ в несколько раз", — говорит Фесенко.

Политолог подчеркнул, что после того, как стало известно о трагедиях в Буче и Ирпене, отношение к переговорам с РФ резко изменилось в негативную сторону и у президента Зеленского и у большинства украинцев. Эмоциональный и моральный шок от этих трагедий сформировал у украинцев крайне критическое отношение к самой идее некоего компромисса с россиянами, добавил Фесенко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин потерпел поражение, что пошатнуло его позиции на переговорах.



