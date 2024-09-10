Стало известно, почему спешит Зеленский с планом завершить войну осенью и заключить мир с РФ

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Ткачик Олеся
Как сообщает издание EFE , президент Владимир Зеленский отдает себе отчет, что помощь союзников в войне с Россией будет сокращаться, именно поэтому он работает над планом, как завершить войну с РФ уже осенью. Главная задача Украины – заставить РФ пойти на мир на приемлемых для Киева условиях.
Владимир Зеленский
Впрочем, и сам Зеленский говорил о том, что у него есть "план победы" над Россией. Президент отмечал, что его идея состоит в том, чтобы передать документ партнерам и заставить РФ прекратить войну. Одним из главных активов для достижения этого, по его словам, станет успех украинской операции в российском Курском районе, где Киев контролирует около 1300 квадратных километров через месяц после того, как начало свое трансграничное наступление.
Кроме возможности обмена оккупированными территориями между Киевом и Москвой, план победы имеет экономический аспект и предложения по роли, которую Киев должен играть в архитектуре международной безопасности.
При этом Киев активно готовится к проведению второго саммита. Цель этой второй встречи состоит в том, чтобы как можно больше стран оказывали давление на Россию, чтобы она приняла мир на условиях, предложенных Киевом.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в РФ теоретически согласовываются на переговоры с Украиной, но выставляют разные условия и категорически отвергают формулу мира Зеленского.
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