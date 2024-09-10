Стало известно, почему спешит Зеленский с планом завершить войну осенью и заключить мир с РФ

Как сообщает издание EFE , президент Владимир Зеленский отдает себе отчет, что помощь союзников в войне с Россией будет сокращаться, именно поэтому он работает над планом, как завершить войну с РФ уже осенью. Главная задача Украины – заставить РФ пойти на мир на приемлемых для Киева условиях.

Владимир Зеленский

Впрочем, и сам Зеленский говорил о том, что у него есть "план победы" над Россией. Президент отмечал, что его идея состоит в том, чтобы передать документ партнерам и заставить РФ прекратить войну. Одним из главных активов для достижения этого, по его словам, станет успех украинской операции в российском Курском районе, где Киев контролирует около 1300 квадратных километров через месяц после того, как начало свое трансграничное наступление.

Кроме возможности обмена оккупированными территориями между Киевом и Москвой, план победы имеет экономический аспект и предложения по роли, которую Киев должен играть в архитектуре международной безопасности.

При этом Киев активно готовится к проведению второго саммита. Цель этой второй встречи состоит в том, чтобы как можно больше стран оказывали давление на Россию, чтобы она приняла мир на условиях, предложенных Киевом.

"От эффективности этого давления во многом зависит позиция близких к России государств, таких как Китай или Индия. Киев настойчиво хочет склонить их на свою сторону, но пока они не изъявили желания использовать свое влияние на Москву, чтобы вынудить Россию полностью или частично выйти из Украины, как того требует Зеленский", — говорится в материале издания.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в РФ теоретически согласовываются на переговоры с Украиной, но выставляют разные условия и категорически отвергают формулу мира Зеленского.



