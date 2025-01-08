Стало известно, почему случаев дезертирства в ВСУ становится все больше

Есть три основные причины, которые привели к увеличению случаев с СОЧ и дезертирством в Вооруженных силах Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью Радио Свобода рассказал капитан ВСУ, основатель ОО "Принцип" Маси Найем.

Дезертирство. Фото из открытых источников

Первоначально Найем напомнил, что в 2023 году было принято решение о том, что надо усилить ответственность военнослужащих за совершение правонарушений таких как дезертирство и СОЧ. По его словам, именно это стало предпосылкой того состояния, которое мы имеем сейчас.

"Судам было запрещено смягчать обстоятельства, освобождать от отбывания наказания с испытательным сроком. Это 69 и 75 статья. Это было сделано с целью, чтобы уменьшить количество СОЧ и дезертирства. Но это не справедливо для военных. Чем они стали хуже, чем какие-то насильники, которые имеют право на смягчающие обстоятельства и освобождение от отбывания с испытательным. Следствие принятия этого немудрого решения мы имеем и из этого надо сделать определенный вывод. Во-первых, отменить эту норму, чтобы восстановилась справедливость к военным", — отметил Найем.

Второй момент, по его словам, надо определить сроки службы. Не может человек 3 года быть в таком состоянии, постоянно воевать и быть эффективным. Это невозможно. Мы бы хотели быть киборгами, но есть реальность. И в этой части не хватает политического решения. Это не столько вопрос президента, хотя он тоже должен принять это решение, а вопрос парламента. Но больше всего — мы все, общество, должны взять ответственность.

"Потому что на сегодня общество сделало вывод такой: ребята справляются, ну, ок, дальше как-то будет. А как-то не будет. Мы теряем территории не потому что мы слабые, или критически не хватает вооружения, а потому что людей не хватает", — подчеркнул Найем.

По его мнению, причиной СОЧ является также неукомплектованность бригад, батальонов, из-за чего военных не отпускают на отдых.

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