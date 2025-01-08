Стало известно, почему случаев дезертирства в ВСУ становится все больше

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Есть три основные причины, которые привели к увеличению случаев с СОЧ и дезертирством в Вооруженных силах Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью Радио Свобода рассказал капитан ВСУ, основатель ОО "Принцип" Маси Найем.
Дезертирство. Фото из открытых источников
Первоначально Найем напомнил, что в 2023 году было принято решение о том, что надо усилить ответственность военнослужащих за совершение правонарушений таких как дезертирство и СОЧ. По его словам, именно это стало предпосылкой того состояния, которое мы имеем сейчас.
Второй момент, по его словам, надо определить сроки службы. Не может человек 3 года быть в таком состоянии, постоянно воевать и быть эффективным. Это невозможно. Мы бы хотели быть киборгами, но есть реальность. И в этой части не хватает политического решения. Это не столько вопрос президента, хотя он тоже должен принять это решение, а вопрос парламента. Но больше всего — мы все, общество, должны взять ответственность.
По его мнению, причиной СОЧ является также неукомплектованность бригад, батальонов, из-за чего военных не отпускают на отдых.
Читайте также на портале "Комментарии" — дезертирство украинских военных прямо на учениях: во Франции сделали тревожное заявление.
Новости