Дезертирство украинских солдат во время учений во Франции – это, к сожалению, не единичные случаи. Таких инцидентов уже насчитывается несколько десятков. При этом пока что нельзя сказать, что данное явление приобрело массовый характер. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "AFP".

Военные учения. Фото: из открытых источников

Представителя французской армии, который и является источником AFP, сообщил, что среди солдат ВСУ "имели место отдельные случаи дезертирства". Однако количество остается незначительным, "учитывая общее количество тех, кто прошел обучение"

"Они находились во французских казармах и имели право выходить", — сказал источник.

Военный чиновник также рассказал, что украинские солдаты, которые проходили подготовку во Франции, подчинялись дисциплинарному режиму, "установленному украинском командованием". Помимо этого, он добавил, что во в Франции не могут задерживать дезертиров.

"Во Франции дезертирство не является уголовно наказуемым деянием. Если кто-то дезертировал, французский прокурор не имел полномочий арестовывать этого человеком. А право, предоставленное украинским властям на французской территории — это всего лишь дисциплинарное право", — заявил чиновник.

France24 и ряд других СМИ уточняют, что французская армия обучила на территории Франции 2300 военных из 155-й механизированной бригады имени Анны Киевской, которая ныне сражается на Покровском направлении. Большинство солдат были призывниками без боевого опыта. Их сопровождали 300 украинских кураторов. Остальные 2200 солдат бригады пришли подготовку в Украине.

Журналист Юрий Бутусов писал в декабре, что 1700 солдат покинули бригаду, не вступая в бой, а 50 сбежали во время учений во Франции.

На вопрос об информации Бутусова командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатый ответил, что не будет ее опровергать.

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