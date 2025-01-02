В новых бригадах массовое дезертирство: как решить проблему

Из многих новосозданных бригад ВСУ массово убегают военнослужащие, которых без боевого опыта отправляют на трудные направления, рассказал заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

Случаи дезертирства стали более частыми. Фото из открытых источников

"Ситуация с массовым бегством военных, которая произошла в 155-й бригаде, не единственная, а относительно типичная почти для всех новосозданных подразделений, которые организовали из людей без боевого опыта, без офицерской и сержантской основы, без структуры и бросили на трудные направления", – рассказал Максим Жорин.

Офицер ВСУ отметил, что новобранцев можно учить во Франции или Штатах, но если нет структуры с опытными кадрами и понимания, как построить действенное подразделение и как ему воевать в современных условиях – в результате будут выброшены на ветер миллионы и сотни случаев СОЧ.

"На поле боя разбитые в первые же дни подразделения все равно придают опытным бригадам, что создает для этих бригад проблемы, ведь управлять ими очень сложно. Вместо этого могли бы просто интегрировать набранных бойцов, усиливая уже существующие подразделения техникой и ресурсами. Можем и дальше создавать новые подразделения и убивать людей, тратя много денег на их вооружение. А можем наконец-то изменить подход и масштабировать опытные бригады", — резюмировал он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому заключенные, подписавшие контракт с российским министерством обороны, не будут получать единовременные выплаты. "Определить, что единовременные денежные выплаты не производятся гражданам Российской Федерации, которые на день заключения контракта о прохождении военной службы в ВС РФ отбывали наказание в виде лишения свободы", — говорится в постановлении правительства РФ.