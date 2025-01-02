В новых бригадах массовое дезертирство: как решить проблему

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Марьян Ощановский
Из многих новосозданных бригад ВСУ массово убегают военнослужащие, которых без боевого опыта отправляют на трудные направления, рассказал заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.
Случаи дезертирства стали более частыми. Фото из открытых источников
Офицер ВСУ отметил, что новобранцев можно учить во Франции или Штатах, но если нет структуры с опытными кадрами и понимания, как построить действенное подразделение и как ему воевать в современных условиях – в результате будут выброшены на ветер миллионы и сотни случаев СОЧ.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому заключенные, подписавшие контракт с российским министерством обороны, не будут получать единовременные выплаты. "Определить, что единовременные денежные выплаты не производятся гражданам Российской Федерации, которые на день заключения контракта о прохождении военной службы в ВС РФ отбывали наказание в виде лишения свободы", — говорится в постановлении правительства РФ.
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