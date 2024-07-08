logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Стало известно, почему силы ПВО сбили не все ракеты: какую новую тактику использовал враг
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, почему силы ПВО сбили не все ракеты: какую новую тактику использовал враг

Враг, к сожалению, совершенствуется, отметил бывший спикер Воздушных сил Юрий Игнат

8 июля 2024, 16:16 comments3414
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Если учитывать ночную атаку, российские террористы выпустили по украинским городам 44 ракеты разных типов, при этом 33 удалось сбить противовоздушной обороне, сообщил в Фейсбуке бывший пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат.

Стало известно, почему силы ПВО сбили не все ракеты: какую новую тактику использовал враг

Удар по больнице "Охматдет"

По его словам, к сожалению, враг постоянно совершенствует не только разведывательные и ударные БПЛА, но и другие средства воздушного нападения – крылатые и баллистические ракеты. Как следствие, говорит Игнат, вражеские ракеты труднее обнаруживать и уничтожать. По его словам, эти ракеты оснащаются дополнительными средствами, в том числе радиолокационными и тепловыми ловушками.

"Во время сегодняшнего удара крылатые ракеты летели на сверхмалых высотах, боевая работа по ним велась кое-где на высоте до полусотни метров, что, конечно, тоже может привести к ужасным последствиям на земле… Отомстим", — написал Игнтат и добавил, что люди на местах иногда выжимают невозможное из имеющегося вооружения и техники, чтобы сбить как можно больше российских ракет и дронов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 8 июля россияне целенаправленно ударили по детской больнице "Охматдет".

Вместе с тем, в Минобороны страны-агрессора утверждают , что они нанесли массированный ракетный удар исключительно по военным объектам Украины. Там цинично утверждают, что разрушение больницы это результат работы украинской ПВО. Впрочем, эту информацию категорически опровергают аналитики, проанализировавшие видео попадания ракеты в больницу. На нем ясно видно, что ракету не сбивали, и она летит по установленному курсу.

При этом нардеп Богдан Яременко считает , что дальше будет только страшнее, ведь РФ хочет так запугать Украину и мир, чтобы у нее умоляли о мире.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/yuriy.ignat/posts/pfbid02LEK6nGxMPsnd134Z5ftZ4sggoqXJv26HAwVgUFvfc9qbbyhxq5DWHpHpFfZb1Q2ul
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости