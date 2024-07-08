Стало известно, почему силы ПВО сбили не все ракеты: какую новую тактику использовал враг

Если учитывать ночную атаку, российские террористы выпустили по украинским городам 44 ракеты разных типов, при этом 33 удалось сбить противовоздушной обороне, сообщил в Фейсбуке бывший пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат.

Удар по больнице "Охматдет"

По его словам, к сожалению, враг постоянно совершенствует не только разведывательные и ударные БПЛА, но и другие средства воздушного нападения – крылатые и баллистические ракеты. Как следствие, говорит Игнат, вражеские ракеты труднее обнаруживать и уничтожать. По его словам, эти ракеты оснащаются дополнительными средствами, в том числе радиолокационными и тепловыми ловушками.

"Во время сегодняшнего удара крылатые ракеты летели на сверхмалых высотах, боевая работа по ним велась кое-где на высоте до полусотни метров, что, конечно, тоже может привести к ужасным последствиям на земле… Отомстим", — написал Игнтат и добавил, что люди на местах иногда выжимают невозможное из имеющегося вооружения и техники, чтобы сбить как можно больше российских ракет и дронов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 8 июля россияне целенаправленно ударили по детской больнице "Охматдет".

Вместе с тем, в Минобороны страны-агрессора утверждают , что они нанесли массированный ракетный удар исключительно по военным объектам Украины. Там цинично утверждают, что разрушение больницы это результат работы украинской ПВО. Впрочем, эту информацию категорически опровергают аналитики, проанализировавшие видео попадания ракеты в больницу. На нем ясно видно, что ракету не сбивали, и она летит по установленному курсу.

При этом нардеп Богдан Яременко считает , что дальше будет только страшнее, ведь РФ хочет так запугать Украину и мир, чтобы у нее умоляли о мире.



