Стало известно, почему Швеция отказала Украине в самолетах Gripen

Швеция временно приостановила передачу Украине боевых самолетов Gripen. Как отметил авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап, обслуживание и ремонт самолетов F-16 и Gripen имеют разную логику. Многие ремонтные работы для F-16 можно выполнить непосредственно на аэродроме, например, замена двигателя занимает всего 20 минут.

Gripen

В случае с Gripen, подчеркнул эксперт, подход другой. Самолет может сесть на автобан, где его обслуживают 20 минут, после чего он снова в воздухе. Если самолет прилетит на аэродром, то процедура будет аналогичной. Однако если необходимы серьезные регламентные работы, самолет придется отправлять на завод в Швеции, пояснил Криволап.

По мнению эксперта, сочетание внедрения F-16, где уже существуют многочисленные проблемы, с внедрением Gripen может привести к перегрузке.

То есть, по его мнению, сначала следует завершить внедрение одной системы, а затем переходить в другую.

Криволап также считает, что на решение по отсрочке передачи самолетов Gripen повлияло нежелание канцлера Германии Олафа Шольца передавать Украине ракеты Taurus. Эксперт подчеркнул, что Gripen может являться платформой для запуска немецких ракет Taurus.

То есть эксперт не исключил, что речь может идти о политической игре. Но с точки зрения расходов, самолеты нам передают как военную помощь, а обслуживание, создание инфраструктуры и все остальное финансируется из нашего бюджета, который достаточно ограничен, добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что Германия не заинтересована в том, чтобы Швеция передала Украине истребители, и, вероятно, именно она пролоббировала остановку их поставок.



