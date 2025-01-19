Стало известно, почему Россия ударила по Киеву именно баллистикой

Важные цели в Киеве российская армия стремится поражать баллистикой, поскольку крылатые ракеты ПВО над городом, как правило, перехватывают. Баллистические ракеты оставляют мало времени на реакцию и повышают шансы пробить воздушную оборону. Об этом пишет портал "Комментарии" со ссылкой на военного обозревателя Дениса Поповича, который прокомментировал в эфире Radio NV российскую атаку на Киев 18 января.

В Киеве 18 января справились в российскими "Искандерами", но последствия и жертвы все равно есть. Фото: Минобороны РФ

"Мы видим, что враг не разменивается на крылатые ракеты, которые сбиваются системой киевского ПВО. Она достаточно эшелонирована, поэтому они используют баллистические ракеты. Враг бьет по Киеву таким вооружением, которое, на его взгляд, будет более-менее гарантированно долетать, которое будет труднее сбить", — подчеркнул эксперт

Поэтому, считает Попович, враг и в дальнейшем будет бить по столице в основном баллистическими, аэробаллистическими ракетами: "Искандерами", их корейскими аналогами и "Кинжалами".

"Когда бьет баллистика, то может быть такое, что воздушная тревога звучит одновременно с пролетом баллистики. Я помню, был случай, когда после того, как прилетели ракеты, прозвучала сирена воздушной тревоги, или она звучала вскоре, буквально за одну минуту перед тем, как прилетает ракета. Это связано с тем, что трудно отследить пуск, очень быстро эти ракеты летят, очень малое время на реакцию", — добавил он.

Авиационный эксперт Валерий Романенко в эфире Киев 24 добавил, что Россия запустила баллистические ракеты из областей, прилегающих к границе Украины. По его словам, время полета этих ракет — небольшое. Их видят заранее, но сбивать могут на высотах от 25 км и ниже (а взлетает она на высоту до 50 км). Видит ее локатор Patriot на расстоянии около 30 км.

Как сообщал портал "Комментарии", утром 18 января Киев подвергся баллистической атаке. Воздушные силы ВСУ сообщили, что утром оккупанты выпустили по Украине четыре баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23, две из них были сбиты (в Киеве), еще две ударили по предприятию в Запорожье. Разрушения и жертвы в Шевченковском районе столицы вызвали обломки одной из двух уничтоженных ракет, этот "Искандер" был сбит на небольшой высоте, отметил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат.

Глава ГКГВА Тимур Тимченко указал днем 18 января, что погибли не четыре, как сообщалось предварительно, а три человека. Это двое мужчин 43 и 25 лет и 41-летняя женщина. В Шевченковском районе: частично разрушены производственное здание, заведение общепита (самый старый McDonalds в Украине), бизнес-центр, торговый центр, магазин и 10 автомобилей. Повреждены также вход и выход станции метро "Лукьяновская".