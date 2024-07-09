Стало известно, почему РФ выбрала своими целями «Охматдет» и роддом

Когда мы говорим о террористическом характере российского государства, некоторые на Западе отрицают, что, мол, не надо путать военные преступления и терроризм, отмечает политолог Петр Олещук.

Удар по больнице "Охматдет"

По его словам, в случае россиян мы имеем дело именно с чистым, нескрываемым терроризмом и вчерашняя атака на "Охматдет" и роддом – яркий пример такого терроризма.

"Как работает терроризм? Цель террориста – повлиять на общественное сознание путем совершения невероятных, бесчеловечных преступлений. Бесчеловечный характер преступлений – это непременный атрибут, ибо цель – шокировать широкие общественные массы, ввести их в ступор, принудить к эмоциональной а не рациональной оценке действительности. Терроризм – это не просто жестокость. Это продуманная, выверенная жестокость, которая должна шокировать и парализовать обычного человека. Потом уже таким обычным людям можно внушать некоторые нужные тезисы. Но основа – шок", – говорит политолог.

По его словам, все это показывает российское государство. За многие годы использования терроризма как средства политики россияне действительно стали в этом мастерами. Умеют находить объекты, умеют наносить наиболее болезненные удары, подчеркнул эксперт.

"Почему именно "Охматдет" и роддом? Всё очень просто. Покушение и убийство детей (к тому же – больных и беззащитных) – это то, что должно шокировать кого-либо, у кого осталось еще что-то человеческое. Вот и первый акт теракта", – заявил политолог.

При этом Олещук указал, что особенностью российского терроризма есть то, что россияне не берут на себя ответственность. Террористы, как правило, это делают, потому что им нужно показать свою значимость, напомнить о себе.

"Россиянам это не нужно. О них и так все знают. Поэтому начинается цирк под названием "Это не мы". На этот раз, правда, это все делается без особого труда. Зачем? Все же все понимают. СБУ уже сообщили о всех имеющихся доказательствах теракта. "Охматдет" был поражен с помощью российской крылатой ракет воздушного базирования Х-101, действовавшей в штатном режиме без влияния средств ПВО и РЭБ. На это указывают прежде всего обломки ракеты и ее двигателя, найденные следователями на месте происшествия, принадлежащих именно этой ракете", — говорит политолог.

Однако, по его словам, есть еще один дополнительный фактор, подтверждающий террористический характер действий россиян. В этот раз теракт сопровождался масштабной информационной кампанией, синхронизированной и, очевидно, спланированной организаторами теракта.

"Часть отечественных "лидеров мыслей" и "блоггеров" бросились продвигать нарратив о "немедленном мире" с россиянами из-за "страшного теракта". Собственно, именно так теракт должен был действовать по замыслу. А "специально обученные люди" здесь просто подсказывают аудитории, в каком направлении должны двигаться их мнения", – заявил Олещук.

Он напомнил, что более двух лет назад Украина добивалась от США признания российского государства спонсором терроризма в Белом Доме отвечали, что "решат вопрос другим способом", а это пока не нужно. Однако, добавляет политолог, через два года террористы усовершенствовали свои способности и довели их почти до совершенного уровня.

"Конечно, безнаказанность здесь очень сильно помогает. Если тебе ничего не угрожает, то почему бы не заняться "экспериментами"? Но почему "западные партнеры" уверены, что экспериментаторы будут вечно ограничиваться территорией Украины и не захотят испытать реакции где-нибудь на территории НАТО? Поджоги и диверсии на военных предприятиях уже фиксировались в Чехии, Германии. А здесь и до прямого убийства гражданских – один шаг", – говорит Олещук.

По его словам, на Западе должны понимать, что монстр, на рост которого они спокойно смотрят, рано или поздно придет по душе тоже.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что после российской атаки на "Охматдет" началась кампания по установлению мира с РФ любой ценой.



