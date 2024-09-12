Стало известно, почему РФ начала контрнаступление на Курщине перед визитом Блинкена в Киев

Россия создала две тактические группировки — "Брянск" и "Белгород", численностью от 20 до 30 тысяч военнослужащих каждое, действующих на Курском направлении, об этом в эфире "Эспрессо" заявил военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Бои в Курской области

При этом эксперт обратил внимание на то, что российское "контрнаступление" в Курской области началось именно перед визитом чиновников США и Великобритании в Украину. Снегирев подчеркнул, что целью таких действий является создание впечатления, будто ситуация в Курщине сложна для Украины, и распространение российских нарративов об "успешном контрнаступлении". Однако, по его словам, реальные цели российской операции локальные.

Он пояснил, что россияне пытаются не допустить украинские силы к стратегической трассе Глушкова, которая может расширить зону украинского присутствия на 700 кв. км и привести к оперативному окружению нескольких тысяч русских военных. Для этого российская армия опрокинула ограниченное количество подразделений, среди которых 155-я бригада морской пехоты, 51-й парашютно-десантный полк и 56-й полк десантно-штурмовой дивизии. Это свидетельствует об отсутствии масштабного контрнаступления, считает Снегирев.

В то же время он отметил, что Силы обороны Украины преуспевают в других направлениях Курской области, в частности в районе Павловки, Веселого и Медвежьего. Украинские войска уничтожили десять переправ через реку Сейм, оставив лишь одну, вне зоны досягаемости.

По данным Снегирева, Россия опрокидывает оперативные резервы не только в Курскую область, но и в Брянске, опасаясь наступления украинских войск. Всего в эти области было переброшено 60 тысяч российских военных, которых теперь не хватает на других важных направлениях фронта.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Лавров прокомментировал бои в Курской области и наврал, что РФ вытесняет оттуда ВСУ.



