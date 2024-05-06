Стало известно, почему РФ, имея преимущество в силе и средствах, не может захватить Украину

Страна-террорист Россия до сих пор не может захватить всю Украину даже, имея преимущество в живой силе и оружии, отметил эксперт из российской армии в аналитическом центре RAND Corporation Скотт Бостон. А все потому, отмечает эксперт, что оккупанты не придерживаются собственной же доктрины и официально разработанной тактики ведения боевых действий.

Война в Украине

Как заявил эксперт, на самом деле, многие из базовых элементов российской доктрины "достаточно надежны", чтобы привести террористов к успеху на поле боя.

Бостон говорит, что, например, когда бригады русских оккупантов проводят штурм, то они должны наступать несколькими эшелонами или так называемыми волнами. При этом, добавил эксперт, такое наступление должно происходить на определенной ширине фронта.

Однако, как отмечает Скотт Бостон, когда оккупанты в первые дни широкомасштабной войны начали движение на Киев, то их колонны бронетехники ехали по перегруженным узким дорогам. Поэтому их уничтожила украинская артиллерия и дроны.

Кроме того, эксперт добавил, что на третьем году войны захватчики и дальше игнорируют собственные пособия по ведению боя. Например, подчеркивает эксперт, вместо того, чтобы продвигаться вперед за счет быстрого и хорошо скоординированного маневра, они просто закидывают оборонные рубежи Украины артиллерийскими снарядами и планирующими авиабомбами. Такие действия они совмещают с так называемыми "мясными штурмами" в лоб.

Кроме того, эксперт отметил, что Кремль масштабно просчитался, ведь думал, что во время вторжения украинцы не будут оказывать существенного сопротивления, поэтому страну можно будет быстро оккупировать.

Впрочем, Бостон все же признает, что некоторые вещи русские захватчики все же сделали правильно. В частности, по его словам, это касается тактики противодействия украинскому контрнаступлению летом 2023 года. Тогда, добавил эксперт, оккупанты "прикрылись" плотными минными полями.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о напряженной ситуации на фронте и рассказал, что кафиры хотят захватить Покровск и Курахово.