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Стало известно, почему Путин действительно решил напасть на Украину: в чем был убежден

Путин был убежден, что бедная страна без оружия и производства не сможет противостоять российскому нашествию

сегодня, 12:04
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Ткачик Олеся

Перед нападением на Украину окружение кремлевского диктатора Владимира Путина тщательно анализировало множество факторов и одним из главных были наши военные возможности, считает экономист Павел Вернивский.

Стало известно, почему Путин действительно решил напасть на Украину: в чем был убежден

Владимир Путин

"Ведь у него поведение как у гопоты из микрорайона. Эта гопота смела, когда чувствует свою силу. Когда знает, что у него есть преимущество. И самое главное для этой гопоты, что жертва не сможет дать сдачу! И он напал на Украину, потому что считал, что мы не сможем дать сдачи", — считает эксперт.

По его словам, к такому мнению Путина подтолкнуло, что в Украине постепенно уменьшалась промышленность, не было массового производства военной техники.

"Ибо знал, что после уничтожения складов с боеприпасами мы не сможем восстановить запасы в принципе. И большое количество советской техники без боеприпасов – это просто малополезная куча металла. Потому что знал, что даже новая техника, которую мы показывали на парадах, часто существовала в одном или нескольких экземплярах. Ибо от своих агентов он знал обо всех наших возможностях и производственных мощностях. Потому что он считал нас бедной страной, бегающей и выпрашивающей 1 млрд долларов у кредиторов. И знал, что наша бедность не позволит нам финансировать развитие собственного вооружения", – говорит экономист.

При этом, по его словам, Путин не принимал во внимание наши опытные вооруженные силы, зная, что солдаты без техники и боеприпасов не смогут сопротивляться.

"И именно наша промышленная слабость, равная неспособности обеспечить армию собственным оружием, была одной из главных причин нападения Путина! Были ли у нас сделаны выводы за эти 2,5 года полномасштабной войны? К сожалению, нет", — подчеркнул Верновский.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что сейчас активно обсуждаются разные варианты завершения войны из-за заключения так называемого мирного соглашения. Однако большинство украинцев все же не готовы жертвовать территориями ради мира.




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Источник: https://www.facebook.com/p.vernivskiy/posts/pfbid02EP1EEpWQ4bpoR6XHuiv1Mcg92RZNzEpZFStorLjP5q2Zi4WzGm8A4fX8siPwz5XJl
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