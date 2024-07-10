Стало известно, почему после удара по «Охматдету» США и дальше не разрешают бить вглубь РФ

Как заявил политолог Алексей Копытько, в США ситуацию с атакой на "Охматдет" проинтерпретировали как рядовой эпизод войны, который ничего не меняет. Поэтому, говорит он, и позиция относительно применения оружия прежняя – можно бить только в ближней зоне. И этом, добавляет эксперт, выглядит всё менее адекватно.

Удар по больнице "Охматдет"

При этом Копытько признает, то вопрос применения оружия против РФ действительно непростой. По его словам, заявление нового британского премьера в том духе, что ничего не изменится по сравнению с позицией предыдущего правительства, и Украина сама решает, как применять оружие в оборонных целях, показывает, что партнёры продолжают искать формулу дабы их не обвинили в прямой атаке на РФ.

"По факту, пока никто из передавших дальнобойное оружие чётко не заявил: "ограничений нет, кроме международного гуманитарного права". Поэтому вся публичная работа для снятия ограничений должна продолжаться, на этот счёт должен быть устойчивый публичный консенсус", — заявил Копытько.

При этом, по его словам, инициативы с ПВО можно только приветствовать и благодарить за них.

"Это действительно усиление. Хотя трудно не заметить, что этот процесс слишком затянут, а объёмы – недостаточные. Логистика процесса такова, что потребуются месяцы на реализацию обещаний. То есть, обещанное в массе появится к зиме. За это время россияне добьют то, что можно было бы защитить", — говорит эксперт.

По его словам, такое промедление можно было понять вначале, когда не было известно, насколько адекватно наша армия будет применять западные системы ПВО.

"Сейчас рациональных аргументов, как по мне, нет, только политические", — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что западные партнеры не хотят, чтобы их даже заподозрили в намерении вступить в войну с РФ на стороне Украины. Якобы они даже готовы пожертвовать самой Украиной, чтобы только не воевать с Россией.



