logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Стало известно, почему после удара по «Охматдету» США и дальше не разрешают бить вглубь РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, почему после удара по «Охматдету» США и дальше не разрешают бить вглубь РФ

Для США удар по «Охматдету» просто рядовой эпизод войны

сегодня, 14:38
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Как заявил политолог Алексей Копытько, в США ситуацию с атакой на "Охматдет" проинтерпретировали как рядовой эпизод войны, который ничего не меняет. Поэтому, говорит он, и позиция относительно применения оружия прежняя – можно бить только в ближней зоне. И этом, добавляет эксперт, выглядит всё менее адекватно.

Стало известно, почему после удара по «Охматдету» США и дальше не разрешают бить вглубь РФ

Удар по больнице "Охматдет"

При этом Копытько признает, то вопрос применения оружия против РФ действительно непростой.  По его словам, заявление нового британского премьера в том духе, что ничего не изменится по сравнению с позицией предыдущего правительства, и Украина сама решает, как применять оружие в оборонных целях, показывает, что партнёры продолжают искать формулу дабы их не обвинили в прямой атаке на РФ.

"По факту, пока никто из передавших дальнобойное оружие чётко не заявил: "ограничений нет, кроме международного гуманитарного права". Поэтому вся публичная работа для снятия ограничений должна продолжаться, на этот счёт должен быть устойчивый публичный консенсус", — заявил Копытько.

При этом, по его словам, инициативы с ПВО можно только приветствовать и благодарить за них.

"Это действительно усиление. Хотя трудно не заметить, что этот процесс слишком затянут, а объёмы – недостаточные. Логистика процесса такова, что потребуются месяцы на реализацию обещаний. То есть, обещанное в массе появится к зиме. За это время россияне добьют то, что можно было бы защитить", — говорит эксперт.

По его словам, такое промедление можно было понять вначале, когда не было известно, насколько адекватно наша армия будет применять западные системы ПВО.

"Сейчас рациональных аргументов, как по мне, нет, только политические", — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что западные партнеры не хотят, чтобы их даже заподозрили в намерении вступить в войну с РФ на стороне Украины. Якобы они даже готовы пожертвовать самой Украиной, чтобы только не воевать с Россией.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/aleksey.kopytko/posts/pfbid02erjFjjpwSA4TxmkSdGtYzEvjhg4ffqMEaQnWhLDLySVMT8MCGMRUG8KRt5yJ6D5Pl
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости