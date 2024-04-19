Стало известно, почему оккупанты терроризируют Харьков и Днепр. Чего добивается враг

Как отметил Александр Коваленко, в Днепре оккупанты наносят удары, поскольку преследуют цель поразить какие-то важные объекты, как логистические или военные. Впрочем, по его словам, враг также наносит удары и по гражданским объектам, откровенно терроризируя мирных граждан. Он добавил, что для российских захватчиков неотъемлемым компонентом любой операции является, к сожалению, не только выполнение военных задач, но и осуществление террора гражданского населения.

Александр Коваленко

Вместе с тем, добавил Коваленко, в Харькове ситуация несколько сложнее из-за того, что город находится рядом с границей страны-агрессора. Именно поэтому удары по нему враг наносит и с помощью авиации, применяя те же КАБы.

Эксперт считает, что террор жителей Харькова будет продолжаться. По его мнению, дело не в том, что оккупанты хотят заставить жителей покинуть город, чтобы начать на него наступление и иметь возможность его легче захватить. Как добавил Коваленко, защищать город будут Силы обороны, а они оттуда никуда не уйдут.

Коваленко предположил, что удары по гражданским объектам оккупанты наносят, чтобы вызвать панику среди людей, чтобы они начали давить на власть, чтобы она договаривалась с врагом и прекращала войну. Также враг ожидает, что местное население может начать забрасывать властям, что мол Киеву хорошо, потому что его прикрыли ПВО, которого нет у Харькова.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что оккупанты терроризируют Харьков, равняя его с землей. Как отметил мэр Игорь Терехов, Россия хочет превратить город во второе Алеппо. По его словам, чтобы этого не допустить, критически необходима помощь от союзников Украины, в том числе и США, которые никак не могут принять решение о выделении помощи Украине.