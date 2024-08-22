Стало известно, почему Моди перед визитом в Украину посещает Польшу

Премьер-министр Индии Нарендра Моди планирует навестить Украину после визита в Польшу, планируется, что он прибудет в Киев 23 августа. Ранее в июле он встречался с президентом России Владимиром Путиным.

Нарендра Моди

При этом, как отметил в эфире 24 канала руководитель Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко, есть вероятность того, что Индия готовит свои предложения по мирному урегулированию российско-украинской войны. Он отметил, что Индия уже продемонстрировала способность выступать посредником, что стало очевидно во время проведения саммита G20, где она призвала Россию прекратить агрессию.

Чаленко подчеркнул, что Индия как страна с крупнейшим населением в мире и лидер Глобального Юга имеет все шансы на быстрый экономический рост, учитывая, что многие западные компании покидают Китай в поисках новых рынков. Это делает Моди потенциальным посредником не только между Россией и Украиной.

По словам эксперта, тот факт, что Моди сначала посещает Польшу, свидетельствует о важности его визита в Украину. Возможно, западные страны подтолкнули Индию к более активному участию в урегулировании конфликта. Чаленко выразил надежду на то, что Моди привезет важные предложения, которые стоит рассмотреть.

Однако, говорит эксперт, Украина будет рассматривать только те предложения, которые соответствуют международному праву, Уставу ООН и согласуются с формулой мира.

Чаленко также предположил, что в случае активизации переговорного процесса между Украиной и Россией Моди может снова посетить Москву или встретиться с представителями Кремля на нейтральной площадке, например, в Средней Азии.

По мнению эксперта, в нынешней ситуации возможно все, учитывая, что российско-украинская война — исключительный случай, который может изменить привычные правила подготовки официальных визитов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что среди тем, обсуждаемых Моди с Дудой, будет также и вопрос войны в Украине.



