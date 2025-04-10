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Стало известно, почему многие страны передумали отправлять миротворцев в Украину

В Politico говорят, что Украина составила список желаний по миротворческой миссии

сегодня, 07:52
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Кравцев Сергей

Изначально многие страны были настроены оптимистически относительно отправки своих воинских контингентов в Украину, но после смены риторики официального Вашингтона, их позиция тоже изменилась. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале рейтингового издания "Politico".

Стало известно, почему многие страны передумали отправлять миротворцев в Украину

Миротворцы в Украине. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что Украина прорабатывает разные варианты возможной миротворческой миссии в случае достижения договоренностей с Россией. Основная цель – не допустить повторную агрессию со стороны РФ, особенно учитывая "красный свет" на пути к вступлению Украины в НАТО.

Главное препятствие, с которым столкнулся сегодня Киев – отсутствие гарантий от США. Многие страны не готовы действовать без американской поддержки, включающей логистику, разведку и авиационное прикрытие.

Россия, в свою очередь, заявляет, что никогда не пойдет на размещение иностранных войск в Украине без мандата ООН. Несмотря на это, Украина настаивает, что имеет собственное видение развертывания таких сил, которые будут выступать гарантами безопасности. Эти силы должны обеспечить не только физическое присутствие, но и полноценную оборонительную инфраструктуру.

Читайте также на портале "Комментарии" — несмотря на то, что перемирие в Украине, скорее всего откладывается, ведь Россия всячески демонстрирует, что не готова прекращать огонь, разговоры о возможности размещения миротворцев в Украине не прекращаются. Так начальники штабов вооруженных сил Франции и Великобритании генерал Тьерри Буркхард и адмирал Энтони Радакин в эфире телемарафона заявили, что пока рано говорить о деталях относительно вопроса отправки миротворческих сил. Сперва нужно выяснить, какими будут условия мира в Украине. Когда миротворцы могут появиться в Украине? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, изучив мнения экспертов.




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Источник: https://www.politico.eu/article/ukraine-kyiv-western-troop-peacekeaping-mission-russia/
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