Когда миротворцы могут появиться в Украине: можно ли верить европейским партнерам

Несмотря на то, что перемирие в Украине, скорее всего откладывается, ведь Россия всячески демонстрирует, что не готова прекращать огонь, разговоры о возможности размещения миротворцев в Украине не прекращаются. Так начальники штабов вооруженных сил Франции и Великобритании генерал Тьерри Буркхард и адмирал Энтони Радакин в эфире телемарафона заявили, что пока рано говорить о деталях относительно вопроса отправки миротворческих сил. Сперва нужно выяснить, какими будут условия мира в Украине. Когда миротворцы могут появиться в Украине? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, изучив мнения экспертов.

Миротворцы. Фото из открытых источников

Не нужно забывать, ради чего Путин и начинал так называемое "СВО"

Военный эксперт Владислав Селезнев в эфире Radio NV заявил, что не исключено, что миротворческие контингенты все же решат отправить в Украину лишь после окончания войны.

Владислав Селезнев говорит, что, если удастся реализовать этот кейс присутствия миротворческих войск на территории Украины в составе французского и британского контингента, — это будет просто отличный результат для Украины.

"Но я каждый раз задаю себе вопрос, каким образом документально это оформить, под каким флагом будут действовать миротворцы? Флагом ООН — нереально, потому что в Совбезе ООН до сих пор незаконным образом заседает РФ. Под флагом НАТО – так же нереально. Эта крупнейшая военная североатлантическая организация никогда не согласится на такой формат присутствия на территории Украины, потому что против этого, в первую очередь, будет Кремль", — заявил эксперт.

Он подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин и начинал так называемое "СВО" ради того, "чтобы ни одна нога солдата НАТО не находилась на территории Украины".

Что касается межгосударственных двусторонних или трехсторонних соглашений, как отметил Селезнев, глава российского МИД Сергей Лавров уже несколько раз заявлял, что любой иностранец с оружием в руках, который находится на территории Украины, будет законной целью для российских ракет, дронов и армии.

"Поэтому, я думаю, что пока мы будем наблюдать определенную дискуссию. Я не удивлюсь, если в конце концов мы услышим от господина Макрона или господина Стармера информацию о том, что миротворческие представители их стран будут присутствовать на территории Украины после завершения российско-украинской войны", – заявил Селезнев.

Политика меняется очень быстро

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин в эфире общенационального телемарафона заявил, что сейчас политика настолько часто меняется, что чуть ли не каждый день мы слышим новые заявления, но на сегодня мандат на непосредственно собственно боевые действия не обсуждается, как не обсуждается и размещение на линии фронта или непосредственно близко к линии фронта.

"Есть различные обсуждения относительно крупных городов, элементов критической инфраструктуры, портов, возможно, это определенные там объекты, но даже с военными объектами есть свои очень непростые проблемы", — говорит экс-министр иностранных дел.

К тому же, уточнил дипломат, миссия миротворцев под флагом ООН фактически означает развертывание миссии с разрешения агрессора. Поскольку Россия – один из постоянных членов Совета Безопасности ООН, она может заблокировать неприемлемые для Москвы варианты развертывания миротворцев в Украине.

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