Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Руководитель ведущего аналитического центра безопасности Индии в сентябре этого года, выступая в Киеве, объяснил, почему считает, что Украина на стороне зла в этой войне, а Россия на стороне добра, отметил общественный деятель Валерий Пекарь. Так вот, по его мнению, Россия – это как Индия: великая страна, в которой мирно и дружно живут десятки народов; страна, олицетворяющая отдельную цивилизацию с тысячелетней историей и выдающейся культурой. А Украина, по его мнению, это Пакистан: мятежный, хаотичный, недобрый, милитаризованный, который постоянно стремится воткнуть нож в сторону великой цивилизации.
Индия
По его словам, конечно, так думают не все индийцы. При этом он добавил, что подавляющее их большинство не думает об Украине ничего, впрочем, вышеизложенная точка зрения достаточно распространена среди индийских элит.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что премьер Индии Нарендра Моди посетил саммит БРИКС в Казани. Там он заявил, что война России и Украины должна закончиться миром. При этом он подчеркнул, что Индия готова приложить усилия и помочь в достижении мира в Украине.
Новости