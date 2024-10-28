Руководитель ведущего аналитического центра безопасности Индии в сентябре этого года, выступая в Киеве, объяснил, почему считает, что Украина на стороне зла в этой войне, а Россия на стороне добра, отметил общественный деятель Валерий Пекарь. Так вот, по его мнению, Россия – это как Индия: великая страна, в которой мирно и дружно живут десятки народов; страна, олицетворяющая отдельную цивилизацию с тысячелетней историей и выдающейся культурой. А Украина, по его мнению, это Пакистан: мятежный, хаотичный, недобрый, милитаризованный, который постоянно стремится воткнуть нож в сторону великой цивилизации.

Индия

"Вряд ли есть большее геополитическое оскорбление в Индии, чем сравнить кого-то с Пакистаном. Индия сочувствует украинским жертвам и осуждает российские преступления, но четко понимает, что правда на стороне России, а Украина является злом, которое необходимо обуздать", — отметил Пекарь.

По его словам, конечно, так думают не все индийцы. При этом он добавил, что подавляющее их большинство не думает об Украине ничего, впрочем, вышеизложенная точка зрения достаточно распространена среди индийских элит.

Это означает, что без использования антиколониальной риторики Украина ничего не сможет объяснить Индии, а также сотни других стран мира. Антиколониальный язык – единственный доступный нам язык для объяснения нашей войны бывшим колониям трех континентов", — подчеркнул Пекарь.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что премьер Индии Нарендра Моди посетил саммит БРИКС в Казани. Там он заявил, что война России и Украины должна закончиться миром. При этом он подчеркнул, что Индия готова приложить усилия и помочь в достижении мира в Украине.



