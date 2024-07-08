Стало известно, почему именно сегодня орки устроили ужас для Киева

Россия сегодня устроила настоящий террор украинским городам. Например, ударила по Кривому Рогу, по состоянию на данный момент известно о десяти погибших и более трех десятках раненых, среди них десять в тяжелом состоянии.

Удар по больнице "Охматдет"

Кроме того, россияне ударили по Киеву. Среди целей орков оказалась и детская больница "Охматдет", где лечатся тяжелобольные дети.

"РФ очень хорошо умеет играть в рефлексивное управление. Там хорошо знают, что решения саммита НАТО уже есть, и переписывать его не станут. Поэтому организовали сегодня этот ужас для Киева и других украинских городов", — заявил в Фейсбуке политолог Евгений Магда и добавил, что Х*ло начало подготовку к саммиту НАТО.

Кроме того, после этого удара политологи добавили, что говорить с террористической Россией о мире нет смысла.

"Мирные переговоры", говорите… Такими они и будут. Ничего другого не ждите. Это русские. Они не могут быть другими. Будут хотеть договариваться только тогда, когда будут стоять на развалинах РФ. В конце концов, тогда уже нам договариваться не с кем и о чем. Разве что устанавливать дипломатические отношения с вновь государствами", — отметил в Фейсбуке политолог Михаил Басараб.

"Мир с Россией? Мирный договор с Путиным? Перемирие с террористами?" – пишет в Фейсбуке политтехнолог Олег Постернак, комментируя удар по "Охматдету".

Кстати, как отметил нардеп Владимир Арьев, на месте больницы "Охматдет" никогда не было военных объектов. Во времена советов там тоже была детская больница.

"Поэтому, московская мерзость целила туда специально. Сознательно стреляли в детей! Старого корпуса, где я родился в 1975 году, больше нет. Новый существенно поврежден. Надеюсь, после этого военного преступления никто не будет сомневаться, что россияне – террористы и фашисты. И что их государство должно быть уничтожено, чтобы человечество вздохнуло с облегчением", – отметил нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российские изверги ударили по больнице "Охматдет", где лечатся тяжелобольные дети. Как утверждает глава Офиса президента Андрей Ермак, удар был целенаправленным, то есть россияне намеренно ударили по детям.



