Стало известно, почему ГБР не открывает дело против генерала Содоля

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Ткачик Олеся
Военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак считает, что Государственное бюро расследований не возбуждает дело по действиям бывшего командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля из-за отсутствия политической воли, об этом он сказал в эфире "Эспрессо".
Юрий Содоль
Он поддержал начальника штаба "Азова" Богдана Кротевича и парамедика Катерину Полищук "Пташку", которые и рассказывают о проблемах, которые есть у военных и хотят добиться их решения.
По его словам, когда военные с передовой показывают проблему, их слова имеют большое доверие.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что начальник штаба "Азова" Богдан Кротевич сообщил , что подал жалобу в суд на Государственное бюро расследований. Как объясняет украинский военный, ведомство не возбудило уголовное дело в отношении действий бывшего командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля.
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