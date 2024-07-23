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Стало известно, почему ГБР не открывает дело против генерала Содоля

Скорее всего, просто отсутствует «политическая воля»

сегодня, 18:36
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Ткачик Олеся

Военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак считает, что Государственное бюро расследований не возбуждает дело по действиям бывшего командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля из-за отсутствия политической воли, об этом он сказал в эфире "Эспрессо".

Стало известно, почему ГБР не открывает дело против генерала Содоля

Юрий Содоль

"Если бы это было давление, например, на военное руководство со стороны госпожи Марьяны (Безуглой), вопросов нет — я бы занимал позицию военных. Слушайте, политики давят, у них своя история может быть, не важно. Но когда это обращается военнослужащий, прошедший чрезвычайно сложное испытание для себя, он был там, он был на передовой, не просто в штабе, а воевал длительный период времени. Они пишут снизу вверх, прямо обвиняют свое военное руководство. территории", — отметил Ступак.

Он поддержал начальника штаба "Азова" Богдана Кротевича и парамедика Катерину Полищук "Пташку", которые и рассказывают о проблемах, которые есть у военных и хотят добиться их решения.

По его словам, когда военные с передовой показывают проблему, их слова имеют большое доверие.

"Скорее всего нет политической воли, хотя ГБР должно было открыть уголовное производство по заявлению военного. Я понимаю, что там не просто текст, а с документами, фактажем, и надо эти факты проверять в режиме уголовного производства. Скорее всего, это политическая воля, вернее ее отсутствие. Поэтому ГБР пока игнорирует", — отметил Ступак.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что начальник штаба "Азова" Богдан Кротевич сообщил , что подал жалобу в суд на Государственное бюро расследований. Как объясняет украинский военный, ведомство не возбудило уголовное дело в отношении действий бывшего командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля.




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Источник: https://espreso.tv/news-ymovirno-politichna-volya-ekspert-stupak-pro-bezdiyalnist-dbr-shchodo-generala-sodolya
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