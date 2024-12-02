Стало известно, почему дроны прилетают в жилые дома или бесцельно кружат над Киевом

Россия обвиняет нас в воздушном терроре – украинский "шахед" попал в жилой дом в Брянской области, погиб ребенок, говорит военный Юрий Касьянов. Впрочем, подчеркивает он, Украина тоже обвиняем врага в терроре – "шахед" попал в многоквартирный жилой дом в Тернополе, убил двух человек.

Шахеды

На самом деле, уверен военный, никто не направляет дроны по жилым домам. Для террора, по его мнению, это слишком слабое средство; в годы Второй мировой войны всеми воюющими сторонами практиковались ковровые бомбардировки городов, тогда это имело свой убийственный смысл.

"Дроны попадают иногда в жилые дома, потому что теряют навигацию, а навигация на дронах довольно примитивна: если есть сигналы спутниковой навигации – дрон использует их, если нет – переходит на инерциальную систему навигации, и летит по данным гироскопа, акселерометра, датчика воздушной скорости высотомера", — отметил Касьянов.

По его словам, любая инерциальная навигационная система имеет ошибку, а простая и дешевая система – из деталей из алиэкспресса – большую ошибку. К примеру, на дальности полета 100 км ошибка навигации может быть десятки метров, если используются дорогие навигационные системы американской фирмы Analog Devices (например), или несколько километров – если используется китайский набор датчиков за пару сотен долларов.

"Не секрет, что большинство производителей (и у нас, и у них) применяют достаточно недорогие навигационные приборы на дронах-камикадзе, потому что считается, что оружие в один конец должно быть относительно дешевым, да и политика государства (и у нас, и в их) направлена на закупку более дешевого, а не лучшего. Соответственно, имея дешевую навигационную систему, дрон может прилететь не туда, куда ему нужно, и это случается довольно часто, и может попасть в жилой дом", — говорит военный.

Впрочем, добавляет Касьянов, еще хуже ситуация для дронов, когда применяется не просто подавление спутниковых сигналов, а спуфинг – подмена спутниковых координат. Тогда автопилот дрона, если он не может распознать спуфинг, воспринимает данные ложной спутниковой навигации за чистую монету, и летит туда, куда его направляют РЭБовцы, занимающиеся такими сложными вещами, как спуфинг. К примеру, шахеды улетают в Беларусь, и это своего рода карма для режима Лукашенко.

По его словам, когда шахеды летают, кажется, беспорядочно и бессмысленно, например, над Киевом – с правого берега на левый, с левого на правый, и дальше по кругу, то они это делают не только для того, чтобы истощить ПВО. А потому, что, долетев до Киева с помощью инерциальной навигационной системы, они ищут место, точку, где сигналы спутниковой навигации не подавляются и не спуфинятся (для этого у них есть встроенная аналитическая система), чтобы скорректировать свой маршрут и нанести точный удар. Если же их не сбили, а уточнить свои координаты они не смогли, тогда шахеды просто падают куда-нибудь, после того, как закончится топливо, добавил Касьянов.

Впрочем, говорит Касьянов, есть и другие способы навигации – по сигналам от вышек мобильных операторов, по оптике, когда дрон сравнивает картинку земной поверхности, которую видит его камера, с заранее загруженным массивом спутниковых карт. Но, добавляет он, это все недешево и тоже не всегда работает. К примеру, оптическая система навигации не работает в сильный туман, дождь, снегопад. А навигация по звездам не работает, когда облака закрывают звездное небо.

Поэтому, добавляет военный, и возникает время от времени "террор дронами против мирного населения".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что российский дрон попал в многоэтажный дом в Тернополе.



