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Стало известно, откуда летели 4 крылатые ракеты и 10 дронов-камикадзе, которые сбили ПВО

Силы ПВО сбили 4 крылатые ракеты и 10 дронов-камикадзе

сегодня, 17:13 comments1335
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Автор:

Лиля Воробьева

19 октября российская армия снова атаковала украинские города. В 12:05 оккупанты с северо-восточного направления атаковали нас стратегической авиацией, в том числе из бомбардировщиков-ракетоносцев – Ту-95 и Ту-160 выпустили 6 крылатых ракет Х-101/Х-555. Об этом в Telegram сообщают Воздушные силы ВС Украины.

Стало известно, откуда летели 4 крылатые ракеты и 10 дронов-камикадзе, которые сбили ПВО

Ракетный обстрел Украины 19 октября (иллюстративный фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что одну ракету сбили истребительной авиацией, другую при участии зенитно-ракетного подразделения в зоне ответственности Воздушного командования "Центр" в Киевской и Винницкой области. 2 других ракет сбили силами ПВО Сухопутных войск в Черниговской области.

Кроме ракетных обстрелов, оккупанты с северного направления отправили в атаку дронов-камикадзе Shahed-136, в том числе с территории Беларуси. По состоянию на 15.30 десять бозпилотников были уничтожены противовоздушной обороной Воздушных Сил воздушного командования "Центр".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин заявил , что Киев отказался от переговоров, поэтому он вводит военное положение. Прогноз многих военных экспертов и аналитиков сбылся – президент РФ Владимир Путин во время заседания заявил о том, что вводит военное положение на оккупированных территориях Украины. Речь идет о Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях Украины. В своем видеообращении российский диктатор отметил, что главы упомянутых им регионов будут наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности. В президентском указе будет предусмотрено несколько уровней реагирования на риски в сфере безопасности, – заявил Путин.


 



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