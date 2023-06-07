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Стало известно о первых погибших от подтопления в оккупированных Алешках Херсонской области

О погибших сообщил городской голова Алешек

сегодня, 22:51
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Автор:

Константин Куликов

Мэр временно оккупированных Алешек на левом берегу Херсонщины Евгений Рыщук сообщил, что есть информация о первых погибших в городе от подтопления в результате подрыва россиянами Каховской гидроэлектростанции. Об этом сообщают "Комментарии".

Стало известно о первых погибших от подтопления в оккупированных Алешках Херсонской области

Первые последствия подрыва Каховской ГЭС

По его данным, известно о трех погибших в Алешках. Он также рассказал, что город затоплен на 90%.


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Между тем, мэрия Энергодара посоветовала жителям покинуть город.

Первый заместитель городского головы Энергодара Иван Самойдюк в комментарии к проекту Радио Свобода "Новости Приазовья" заявил, что поскольку ситуация на Запорожской АЭС может выйти из-под контроля в любой момент, жителям близлежащего Энергодара лучше покинуть город. Вместе с тем глава Запорожской ОВА Юрий Малашко призвал жителей региона сохранять спокойствие и заверил, что ситуация на ЗАЭС под контролем специалистов.

Расследование подрыва Каховской ГЭС: эксперты объясняют, почему Эрдоган раскрыл все карты.

Директор Центра Ближневосточных исследований Игорь Семиволос считает, что мы видим попытку Эрдогана избежать каких-либо политических заявлений, сыграть в нейтральность, быть объективным, пройти "между капельками".

"И он здесь подыгрывает генсеку ООН, который с подобной концепцией выступал вчера, – отмечает эксперт. – При этом очевидно, что полная ответственность за произошедшее лежит на РФ. Под ее контролем находилась эта территория, включая ГЭС. Украина уже привела множество аргументов, почему все, что произошло — дело рук именно оккупационной армии. Надеюсь, скоро появятся доказательства от американцев. Об этом уже было заявлено. А тамошние аналитики видят в уничтожении Каховской ГЭС именно российский след. Так я не вижу никаких оснований для проведение инспекций типа той, которую предлагает президент Турции", – говорит Игорь Семиволос.

А посол США ожидает правильного выбора Китая в войне.



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