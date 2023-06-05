Стало известно о новом виде рашистского террора

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Константин Куликов
Очередной вид террора во временно оккупированном Мелитополе ввела ФСБ. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Мелитопольского городского голову Ивана Федорова.
Иван Федоров
По его словам, рашисты завезли в Мелитополь отряды обученных шпионов, которые разыскивают патриотически настроенных граждан.
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– О том, что в городе можно спокойно высказывать свое мнение речь не идет давно. А теперь еще и в разных районах города специально обученные "нелюди" выискивают патриотически настроенных граждан, — рассказал Иван Федоров в своем телеграмм-канале. — С какой целью это делается и что может ожидать наших людей, остается только догадываться. Так что обращаюсь к мелитопольцам! Будьте осторожны и бдительны.
"Верю, осталось еще немного подождать!" – также добавляет Иван Федоров.
Напомним, что сегодня рашистскими пабликами распространилась информация об украинском контрнаступлении. Противник в своих телеграмм-каналах даже называл направления этих ударов – в районе Угледара и Соледара.
Министерство обороны Украины во второй половине дня признало, что, в рамках оборонной операции, ВСУ совершили контрнаступательные действия, в том числе на Бахмутском направлении. Здесь Силы обороны заняли господствующие высоты.
Тем временем, Россия понесла тяжелую потерю в боях на Белгородщине.
Около 40 военных кораблей России отправились в Балтийское море.
А Джигурда приехал в оккупированный Донецк и пострелял на позициях оккупантов в украинцев. Как отмечено Джигурдой в его сообщении в социальных сетях, он заехал прямо на позиции российских оккупантов, а также сделал фотографию, произведя выстрел из вооружения.
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