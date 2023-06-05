Стало известно о новом виде рашистского террора

Очередной вид террора во временно оккупированном Мелитополе ввела ФСБ. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Мелитопольского городского голову Ивана Федорова.

Иван Федоров

По его словам, рашисты завезли в Мелитополь отряды обученных шпионов, которые разыскивают патриотически настроенных граждан.

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– О том, что в городе можно спокойно высказывать свое мнение речь не идет давно. А теперь еще и в разных районах города специально обученные "нелюди" выискивают патриотически настроенных граждан, — рассказал Иван Федоров в своем телеграмм-канале. — С какой целью это делается и что может ожидать наших людей, остается только догадываться. Так что обращаюсь к мелитопольцам! Будьте осторожны и бдительны.

"Верю, осталось еще немного подождать!" – также добавляет Иван Федоров.

Напомним, что сегодня рашистскими пабликами распространилась информация об украинском контрнаступлении. Противник в своих телеграмм-каналах даже называл направления этих ударов – в районе Угледара и Соледара.

Министерство обороны Украины во второй половине дня признало, что, в рамках оборонной операции, ВСУ совершили контрнаступательные действия, в том числе на Бахмутском направлении. Здесь Силы обороны заняли господствующие высоты.

Тем временем, Россия понесла тяжелую потерю в боях на Белгородщине.

Около 40 военных кораблей России отправились в Балтийское море.

А Джигурда приехал в оккупированный Донецк и пострелял на позициях оккупантов в украинцев. Как отмечено Джигурдой в его сообщении в социальных сетях, он заехал прямо на позиции российских оккупантов, а также сделал фотографию, произведя выстрел из вооружения.