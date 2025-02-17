Стало известно о чем могут договариваться Путин и Трамп за спиной Украины

У Дональда Трампа и Владимира Путина много вопросов для обсуждения, ведь они знакомы уже достаточно давно, неоднократно общались и встречались. Однако для Украины главным вопросом остается ситуация с российской агрессией и поиск путей ее завершения. Об этом в ходе чата на Главреде заявил исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач, отвечая на вопрос о возможности достижения Трампом и Путиным договоренностей без участия Киева.

Дональд Трамп и Путин (фото из открытых источников)

Он отметил, что принцип "не говорить об Украине без Украины" уже нарушен, и Трамп сделал этот шаг без возможности вернуться назад.

Политик неоднократно демонстрировал заинтересованность в контактах с Путиным и проведении переговоров, в частности, по украинскому вопросу, а руководство Украины фактически смирилось с этим форматом и не выражает активного недовольства.

Кроме того, Трамп фактически примерил на себя роль посредника в переговорах, а не партнера и союзника Украины, как это было с предыдущей администрацией Джозефа Байдена.

"Посредник должен быть удобным для обеих сторон конфликта. Именно поэтому Трамп неоднократно позволял себе комплименты в адрес Владимира Путина, которого называют серийным убийцей. Он не стесняется подчеркивать, что имеет хорошие отношения с Путиным. Хотя он так говорит чуть ли не обо всех, как будто это что-то значит", — пояснил эксперт.

Горбач добавил, что демонстрация хороших отношений с Путиным представляется преимуществом в переговорах и заключении соглашений.

"Пока в этих переговорах нет четких договоренностей, которые можно было бы официально обнародовать или передать прессе. Но сам факт контактов между сторонами является уже свершившимся событием", – подытожил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, почему Украина и Европа сложно переживают возвращение Трампа . Буквально не ежедневно президент США Дональд Трамп делает резонансные заявления по Украине, которые во многом удивляют. Однако контекст большинства из них не новость. Трамп еще до своего возвращения в Белый дом намекал на такие свои действия и в отношении России, и в отношении Украины, намекал, что именно из-за примирения, заморозки видит окончание войны в Украине.

Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук отметил, что Украине трудно было заранее подготовиться к возвращению Дональда Трампа в Белый дом, потому что неизвестно как это можно сделать, ведь только от американских избирателей зависит, кто будет руководить США и как. Эксперт отмечает, что скорее не готовой к возвращению Трампа оказалась не столько Украина, сколько весь мир, а если говорить конкретнее, то Европа.