Четыре украинских механизированных и воздушно-десантных бригады привлечены к военной операции на территории России, сообщает Financial Times. В частности, бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что операцию тщательно планировали с целью отвлечения оккупационных сил от фронта и перехвата инициативы в боевых действиях. В то же время, эта операция преследует цель перенести войну на территорию России и продемонстрировать неспособность РФ защитить собственные границы.

Бои в Курской области

Загороднюк подчеркнул, что украинские военные, обученные западными инструкторами, успешно применяют новую тактику общевойсковых операций. В то же время долго удерживать российскую территорию не планируется. Как подчеркнул бывший министр, Украине не нужна российская земля. По его словам, стремление другое, чтобы Россия потерпела поражение на украинских землях.

Вместе с тем Конрад Музыка, военный аналитик польской группы Rochan Consulting, отметил, что Украине может удастся улучшить свои позиции, если она заставит Россию перебросить силы из Донбасса. По его словам, присутствие украинских войск в Курской области может обеспечить Украине более выгодные условия для предстоящих переговоров.

Однако Музыка предупреждает, что если украинские войска будут вытеснены с территории России без значительных результатов и с большими потерями, это может оказать негативное влияние на авторитет украинского военного руководства. Он подчеркнул: "Эта операция является дерзкой, и здесь нет золотой середины."

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на фоне успеха ВСУ в Курской области в Украине выдвинули мирные требования к России.



