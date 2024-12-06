Стало известно, начнутся ли прямые переговоры между Украиной и РФ после 20 января

С военной точки зрения, у Кремля нет причин прекращать активные боевые действия. Нынешняя ситуация отвечает его интересам, поскольку российские власти считают свои действия успешными, заявил в эфире Freedom военный эксперт Сергей Грабский.

Переговоры Украины и РФ

“Если говорить о настроениях в Кремле, то такая ситуация, как сейчас, им выгодна. Никогда еще в истории того субъекта международного права, который сегодня именуется Российская Федерация, у Кремля не было такой полноты власти. Абсолютной и безусловной. И подобная власть может реализовываться только под прикрытием войны. Поэтому, получив тотальный контроль над всеми и всеми на территории РФ, вряд ли они в ближайшее время откажутся от такой политики", — сказал эксперт.

Грабский подчеркнул, что в Москве убеждены: российские войска успешно ведут боевые действия против Украины.

"Они продвигаются, докладывают, рапортуют о захвате новых населенных пунктов почти каждый день. А то, что при этом катастрофически уничтожают свой боевой потенциал, сегодня Кремль это не волнует", — отметил эксперт.

По его мнению, позиция Москвы делает невозможным начало мирных переговоров. Грабский напомнил, что замминистра иностранных дел России Сергей Рябков недавно заявил, что позиции Украины и РФ настолько противоположны, что говорить о переговорах нет никаких оснований. К тому же, финансовые аспекты также демонстрируют нежелание России даже рассматривать переговоры.

Именно поэтому Грабский убежден, что Украине следует сосредоточиться на укреплении собственного оборонного потенциала.С нашей стороны, подчеркнул он, следует отложить вопросы переговоров и сфокусироваться на консолидации боевого потенциала и развитии военно-промышленного комплекса.

Относительно роли будущей администрации Дональда Трампа, Грабский считает, что она не будет оказывать значительного влияния на начало переговоров.

"Мира в ближайшее время не будет. И 20 января не является той датой, после которой начнутся какие-то переговоры. Номинальная дата вступления в должность президента США. Затем начинается длительный процесс передачи должностей, формирование администрации, выработка каких-то взглядов на то или иное событие и выработка предложений. Но в ближайшее время мы не можем говорить даже номинально о каких-то мирных инициативах", — подытожил Грабский.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что такой критической ситуации на фронте как сейчас, не было со времени полномасштабного вторжения РФ.



