Стало известно, начнутся ли прямые переговоры между Украиной и РФ после 20 января

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Ткачик Олеся
С военной точки зрения, у Кремля нет причин прекращать активные боевые действия. Нынешняя ситуация отвечает его интересам, поскольку российские власти считают свои действия успешными, заявил в эфире Freedom военный эксперт Сергей Грабский.
Переговоры Украины и РФ
Грабский подчеркнул, что в Москве убеждены: российские войска успешно ведут боевые действия против Украины.
По его мнению, позиция Москвы делает невозможным начало мирных переговоров. Грабский напомнил, что замминистра иностранных дел России Сергей Рябков недавно заявил, что позиции Украины и РФ настолько противоположны, что говорить о переговорах нет никаких оснований. К тому же, финансовые аспекты также демонстрируют нежелание России даже рассматривать переговоры.
Именно поэтому Грабский убежден, что Украине следует сосредоточиться на укреплении собственного оборонного потенциала.С нашей стороны, подчеркнул он, следует отложить вопросы переговоров и сфокусироваться на консолидации боевого потенциала и развитии военно-промышленного комплекса.
Относительно роли будущей администрации Дональда Трампа, Грабский считает, что она не будет оказывать значительного влияния на начало переговоров.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что такой критической ситуации на фронте как сейчас, не было со времени полномасштабного вторжения РФ.
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