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Стало известно, на кого россияне делают ставку в оккупации

ФСБ проверяет жителей оккупированных территорий на связи с Украиной

3 июля 2024, 21:13
Автор:
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Марьян Ощановский
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На временно оккупированных территориях Украины Кремль дал указание продвигать по карьерной лестнице этнических россиян.

Стало известно, на кого россияне делают ставку в оккупации

В оккупации РФ усиливает давление на население. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, речь идет о руководителях департаментов в оккупационной администрации и руководителях школ, детсадов и других коммунальных учреждений.

По данным Центра сопротивления, причина в том, что враг не доверяет даже лояльным украинцам.

Отмечается, что ФСБ проверяет количество родственников, которых имеют предатели в свободной Украине, степень их близости и поддерживают ли они связь. Каждый коллаборант получит "рейтинг лояльности", который будет влиять на дальнейшее продвижение. Соответствующая политика направлена на дальнейшую русификацию оккупированных территорий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что угрозы со стороны Беларуси несут больше пропагандистский, чем реальный военный характер, считает заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. "В контексте очередных угроз со стороны Беларуси напомню, что эта страна де-факто втянута в войну с первых дней. Особого военного потенциала там нет, поэтому эту область РФ используют для размещения техники и военных объектов, для обстрелов и как еще одно направление дестабилизации ситуации на границе с Украиной", — отметил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что бойцы 92-й штурмовой бригады ВСУ за последнюю неделю с тяжелыми боями выбили российских оккупантов с ряда позиций на Харьковщине. Как сообщил командир батальона ударных беспилотников "Ахиллес" Юрий Федоренко, ВСУ смогли стабилизировать ситуацию, из-за чего россияне не способны продвигаться в глубь оперативного пространства. По его словам, ВСУ в Харьковской области контратакуют и выбивают оккупантов с их позиций.



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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/okupanty-nadayut-perevagu-etnichnym-rosiyanam-sered-kolaborantiv/
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