Стало известно, на какой город-миллионник россияне готовят массированную ракетную атаку

Воскресный удар России по Киеву небольшим количеством ракет был "разведкой боем", что может свидетельствовать о подготовке врага к массированному обстрелу, заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Ракетный удар

По мнению эксперта, оккупанты ее осуществляют, чтобы выявить расположение средств ПВО и скорректировать траекторию полета ракет для дальнейшего более мощного и более массированного удара. Это делается во избежание попадания ракет в зону поражения средств ПВО во время следующего удара, добавил эксперт.

Коваленко пояснил, что ракета "Искандер-К", которая использовалась Россией при ударе по Киеву, является адаптированной версией "Калибра" для сухопутного использования.

По его словам, ракета "Искандер-М" – это полноценная баллистическая ракета, а 9М727 ("Искандер-К") – это крылатая ракета дозвукового типа с характеристиками, близкими к баллистическим. Поэтому она называется аэробалистической. Она может быть сбита почти всеми средствами ПВО малого, среднего и большого радиуса действия, которые есть в нашем арсенале. В то же время баллистические ракеты могут сбиваться только с помощью систем Patriot и SAMP/T.

Он также добавил, что эти ракеты используются врагом по принципу "выработали – использовали".

"То, что они производят, то используют. То есть, эта категория ракет у них находится в такой стадии. По состоянию на сегодняшний день у врага крупнейшая компонента ракет "Калибр". Их накоплено больше всего. Все остальные – у них накопительный эффект небольшой. Преимущественно используют то, что произвели", — подытожил Коваленко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, по мнению военных, война в Украине не достигла даже экватора.



