Стало известно, можно ли заключить устойчивый мир с РФ при участии посредников

Зерновое соглашение между Украиной и Россией при посредничестве Турции и ООН стало важным прецедентом. Эта модель может быть использована для будущих мирных переговоров между странами, однако всегда существует риск нарушения обязательств Москвы, отметил политолог Владимир Фесенко.

Мирные переговоры

При этом он напомнил, что президент Владимир Зеленский упомянул прецедент, когда такие переговоры состоялись и привели к результату, пусть временному, всего в год, но тогда обе стороны подписали зерновое соглашение именно через посредников Турцию и ООН.

Фесенко обратил внимание на то, что тогда переговоры между странами проходили параллельно. То есть, по его словам, не было прямых переговоров между Украиной и Россией. Переговоры вели посредники — Турция и ООН в отдельности с Украиной и Россией, и соглашение подписали таким же образом — одинаковый текст, но в отдельности с Украиной и с Россией.

Политолог также отметил, что подобная модель переговоров показала свою эффективность. По его словам, по схожей модели проходят переговоры по возвращению украинских детей, незаконно вывезенных из Украины: делегации могут быть даже в одной гостинице, а посредники, как правило, представители арабских стран.

Таким образом, как отметил политолог, посредники проводят отдельные переговоры с Россией и Украиной, затем согласовывается необходимое решение.

“Поэтому модель работает. Она работала, пусть и не дала стабильного результата, но это не по нашей вине. Россия прервала зерновую сделку и этот риск будет присутствовать всегда. Любые соглашения, подписываемые с Россией, к сожалению, всегда могут быть ею растоптаны. Вот в чем главная проблема на будущее", – отметил политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что РФ передала США свой "мирный план" по прекращению войны в Украине.



