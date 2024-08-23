Стало известно, куда РФ вывозит украинское зерно

Российские захватчики вывозят с временно оккупированных территорий украинское зерно в Иран.

РФ продолжает воровать украинское зерно. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, оккупанты наладили новый логистический маршрут для вывоза украинского зерна. В частности, говорится в сообщении, аграрную продукцию поездами вывозят из Луганской области к Каспийскому морю, а дальше к союзнику РФ — в Иран.

В то же время, отметили в Центре сопротивления, в Кремле не удовлетворены падением урожайности на временно оккупированной Херсонщины, хотя причиной уничтожения россиянами системы орошения региона в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что наступление ВСУ на Курскую область – абсолютно закономерное развитие процессов, заявил политолог Тарас Жовтенко. "Чем дольше идет война, тем больше западные партнеры расширяют рамку политических разрешений. При этом после предоставления каждого нового разрешения наши партнеры всегда смотрели на реакцию России. И каждый раз, наблюдая беззубую реакцию Кремля, партнеры понимали, что можно делать следующий шаг", — отметил политолог. По словам политолога, Курская операция демонстрирует, что Путин не может защитить российскую территорию, не говоря уже о поднятии градуса противостояния и создании дополнительных стратегических угроз для Европы или США.

Также портал "Комментарии" писал, что подавляющее большинство граждан РФ испытывают недоверие друг к другу. Как показал опрос ВЦИОМ, только 24% россиян считают, что окружающим можно доверять. В то же время, 73% россиян считают, что к окружающим нужно относиться с "осторожностью". Треть опрошенных уверены, что другие люди их обманут, если только представится такая возможность. Причем среди молодежи 18-24 лет эта доля достигает 45%.